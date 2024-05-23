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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Новостройками Самарской области стали чаще интересоваться жители регионов

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне чаще присматриваются к недвижимости, строящейся в Самарской области. С января по апрель их активность на сайтах застройщиков многоэтажных домов выросла на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Средняя длительность пребывания на онлайн-площадках увеличилась на 42%. Наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на новом жилье в Самаре.

Фото: Анастасия Тихонова

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на специализированные интернет-ресурсы: с начала 2024 года чаще всего жители других субъектов заходили на порталы девелоперов областной столицы. На эти платформы пришлось 64% суммарного дата-трафика сайтов недвижимости.

Квартирами в новых домах Самары и ее пригороде интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Калужской, Ульяновской областей и Республики Башкортостан. Следующие по популярности - сайты новостроек в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. На них заходят в основном москвичи, петербуржцы, татарстанцы, а также покупатели из Ярославской, Оренбургской областей и Приморского края.

По приросту трафика год к году на интернет-ресурсах недвижимости Самарского региона лидируют жители Ярославской и Новгородской областей. Эти пользователи стали в 9 раз чаще искать квартиры в губернии. Абоненты из Еврейской автономной области заняли третье место: их интерес увеличился в 7,3 раз. Клиенты из Приморского края и Калининградской области вошли в топ-5 с показателями в 5,2 раза и 4,9 раза, соответственно.

Как показывают цифры года, жители других регионов страны изучают сайты застройщиков области преимущественно летом и с сентября по декабрь - традиционно самую горячую пору на рынке недвижимости. Пиковые показатели приходятся на июнь, декабрь и сентябрь.

"Красивая природа, приятный климат и благоприятные условия для бизнеса делают область привлекательной для переезда. Здесь возводятся жилые комплексы, развивается социальная сфера, улучшаются возможности для образования и профессиональной самореализации. Постоянно совершенствуя сеть, мы также стремимся сделать регион более комфортным и привлекательным с точки зрения доступности мобильных сервисов. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры идет параллельно с расширением населенных пунктов, появлением новых жилых и общественных пространств", - отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Ранее оператор установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить скорость передачи данных и емкость сети в жилых комплексах "Госуниверситет" и "Дом у Загородного" в Самаре, а также на территории микрорайона Южный город в пригороде областной столицы.

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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