"Мега-Лада" стартовала в командном чемпионате с домашней победы

На СТК имени Анатолия Степанова 23 мая прошла первая гонка командного чемпионата России по спидвею.

"Мега-Лада" принимала "Восток" и набрала первые победные очки. Как и ожидалось, легкой эта победа не стала. Гости, имеющие в своем составе таких опытных спортсменов, как Григорий Лагута и Сергей Логачев, также вполне могли рассчитывать на удачный исход встречи. Но удача сегодня была благосклоннее хозяевам трека. А в девятом заезде Виктор Кулаков и Евгений Сайдуллин со счетом 5:1 объехали лидеров "Востока", в тот момент разница в счете достигла 14 очков.

И все же, к концу гонки она едва не растаяла. Финальные заезды остались за гостями, но отыграться полностью им так и не удалось. 46:44 — первая победа "Мега-Лады".

Самыми результативными у победителей были сегодня Сайдуллин и Кулаков, у них по 11 набранных очков, Роман Лахбаум в командную копилку привез 9, Арсений Зубков — 8, Семен Грехов -7. Молодцы!

20 июня на домашнем треке мы примем "Турбину".