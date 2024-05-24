Прокуратура: "СамараАвтоГаз" после штрафа в 3,5 млн начал лучше работать

Прокуратура Самары сообщила о промежуточных итогах надзора за деятельностью основного городского оператора автобусных маршрутов - ООО "СамараАвтоГаз".

В ведомстве отметили, что проверкой в деятельности перевозчика выявлен ряд нарушений - не выход на линию необходимого количества автобусов, а также нарушение интервалов их движения.

Было установлено, что перевозчиком в полном объеме не исполнены обязательства по 31 муниципальному контракту, заключенному с департаментом транспорта. В результате судом был назначен штраф в размере 7% от суммы неисполненных обязательств по каждому из контрактов. Общая сумма составила более 3,5 млн рублей.

"Принятые меры прокурорского реагирования положительно сказались на принятии перевозчиком мер к устранению выявленных нарушений, в результате которых увеличилось количество выпуска транспортных средств на линию до 95%, осуществлена закупка и выпуск на линию 20 автобусов среднего класса и 30 автобусов малого класса, оборудованных всеми необходимыми техническими средствами", - заявили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что вопрос транспортной доступности продолжает оставаться на личном контроле прокурора города. Такое внимание обусловлено многочисленными жалобами жителей.

Напомним, ранее прокуратура привлекала "СамараАвтоГаз" к ответственности за выпуск на маршруты небезопасных автобусов.

Также прокурор города направил в суд административный иск о признании незаконным бездействия муниципальной власти и обязании обеспечить транспортную доступность населения с учетом социально-демографической ситуации