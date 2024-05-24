Прокуратура: "СамараАвтоГаз" после штрафа в 3,5 млн начал лучше работать

Прокуратура Самары сообщила о промежуточных итогах надзора за деятельностью основного городского оператора автобусных маршрутов - ООО "СамараАвтоГаз".
В ведомстве отметили, что проверкой в деятельности перевозчика выявлен ряд нарушений - не выход на линию необходимого количества автобусов, а также нарушение интервалов их движения.
Было установлено, что перевозчиком в полном объеме не исполнены обязательства по 31 муниципальному контракту, заключенному с департаментом транспорта. В результате судом был назначен штраф в размере 7% от суммы неисполненных обязательств по каждому из контрактов. Общая сумма составила более 3,5 млн рублей.
"Принятые меры прокурорского реагирования положительно сказались на принятии перевозчиком мер к устранению выявленных нарушений, в результате которых увеличилось количество выпуска транспортных средств на линию до 95%, осуществлена закупка и выпуск на линию 20 автобусов среднего класса и 30 автобусов малого класса, оборудованных всеми необходимыми техническими средствами", - заявили в прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что вопрос транспортной доступности продолжает оставаться на личном контроле прокурора города. Такое внимание обусловлено многочисленными жалобами жителей.
Напомним, ранее прокуратура привлекала "СамараАвтоГаз" к ответственности за выпуск на маршруты небезопасных автобусов.
Также прокурор города направил в суд административный иск о признании незаконным бездействия муниципальной власти и обязании обеспечить транспортную доступность населения с учетом социально-демографической ситуации
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!