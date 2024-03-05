16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартует всероссийский эко-марафон "Переработка" В мэрии Самары рассказали о программе на праздник Масленицы Электросирены в Самаре взвоют 6 марта До конца марта в Тольятти поступит 14 новых автобусов Прокуратура: "СамараАвтоГаз" выпускал на линию опасные автобусы

Общество

Прокуратура: "СамараАвтоГаз" выпускал на линию опасные автобусы

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самары нашла нарушения в работе ООО "СамараАвтоГаз" - оператора основных автобусных маршрутов в областной столице. Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований к техническому состоянию транспорта, при которых выпуск на линию запрещен.

Так, установлены факты внесения изменений в конструкцию транспортных средств, нарушений при оформлении путевой документации, отсутствия работоспособных огнетушителей в салонах автобусов и кнопок экстренного вызова водителя, сведений о подключении транспортных средств к ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", непредставления информации о страховщике и реквизитах договора страхования гражданской ответственности перевозчика.

Кроме того, выявлены нарушения при обеспечении транспортной доступности маломобильных групп населения.

"Проверкой вскрыты факты грубейших нарушений требований к режиму труда и отдыха водителей, кондукторов; необеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. Работниками осуществлялись трудовые обязанности в отсутствие ознакомления с графиками сменности, регулирующими режим рабочего времени и времени отдыха", -- указывается в сообщении.

Прокуратурой Самары руководителю "СамараАвтоГаза" внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится  на стадии рассмотрения.

По возбужденным прокуратурой делам об административных правонарушениях должностное лицо постановлением Государственной инспекции труда в Самарской области привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 93 тыс. рублей.

Фактическое устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31