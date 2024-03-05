Прокуратура: "СамараАвтоГаз" выпускал на линию опасные автобусы

Прокуратура Самары нашла нарушения в работе ООО "СамараАвтоГаз" - оператора основных автобусных маршрутов в областной столице. Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований к техническому состоянию транспорта, при которых выпуск на линию запрещен.
Так, установлены факты внесения изменений в конструкцию транспортных средств, нарушений при оформлении путевой документации, отсутствия работоспособных огнетушителей в салонах автобусов и кнопок экстренного вызова водителя, сведений о подключении транспортных средств к ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", непредставления информации о страховщике и реквизитах договора страхования гражданской ответственности перевозчика.
Кроме того, выявлены нарушения при обеспечении транспортной доступности маломобильных групп населения.
"Проверкой вскрыты факты грубейших нарушений требований к режиму труда и отдыха водителей, кондукторов; необеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. Работниками осуществлялись трудовые обязанности в отсутствие ознакомления с графиками сменности, регулирующими режим рабочего времени и времени отдыха", -- указывается в сообщении.
Прокуратурой Самары руководителю "СамараАвтоГаза" внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения.
По возбужденным прокуратурой делам об административных правонарушениях должностное лицо постановлением Государственной инспекции труда в Самарской области привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 93 тыс. рублей.
Фактическое устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.