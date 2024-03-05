Прокуратура: "СамараАвтоГаз" выпускал на линию опасные автобусы

Прокуратура Самары нашла нарушения в работе ООО "СамараАвтоГаз" - оператора основных автобусных маршрутов в областной столице. Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований к техническому состоянию транспорта, при которых выпуск на линию запрещен.

Так, установлены факты внесения изменений в конструкцию транспортных средств, нарушений при оформлении путевой документации, отсутствия работоспособных огнетушителей в салонах автобусов и кнопок экстренного вызова водителя, сведений о подключении транспортных средств к ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", непредставления информации о страховщике и реквизитах договора страхования гражданской ответственности перевозчика.

Кроме того, выявлены нарушения при обеспечении транспортной доступности маломобильных групп населения.

"Проверкой вскрыты факты грубейших нарушений требований к режиму труда и отдыха водителей, кондукторов; необеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. Работниками осуществлялись трудовые обязанности в отсутствие ознакомления с графиками сменности, регулирующими режим рабочего времени и времени отдыха", -- указывается в сообщении.

Прокуратурой Самары руководителю "СамараАвтоГаза" внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения.

По возбужденным прокуратурой делам об административных правонарушениях должностное лицо постановлением Государственной инспекции труда в Самарской области привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 93 тыс. рублей.

Фактическое устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.