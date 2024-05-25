В Международный день пропавших детей в Самаре покажут фотовыставку и проведут акцию "Футбол помогает"

Ежегодно 25 мая отмечается Международный день памяти пропавших детей, который призван обратить внимание родителей и общественности на проблему детских пропаж и их профилактики. В этом году поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" во всех 64 регионах, где есть подразделения отряда, 25 мая проведет мероприятия — выставки, акции и профилактические занятия.

25 и 26 мая, на медиаэкранах на склоне площади Славы в Самаре будут транслировать тематический контент, подготовленный специалистами самарского центра поиска пропавших людей. Впервые такая акция прошла в Самаре в 2023 году.

Также в 25 мая пресс-служба отряда "ЛизаАлерт" примет участие в фестивале "Пресса-2024" с фотовыставкой "Поисковый выезд". На фестивале можно будет познакомиться с поисковым оборудованием, пообщаться с действующими поисковиками, узнать, как присоединиться к отряду. Также впервые пройдет акция "Футбол помогает" — футболисты ФК "Крылья Советов" перед матчем с командой из Нижнего Новгорода выйдут в майках, на которых будет размещен логотип и телефон горячей линии отряда "ЛизаАлерт". Проект реализуется совместно с Российским футбольным союзом.

В прошлом году в рамках акции, приуроченной к Международному дню пропавших детей, в Самаре на фасаде дома № 30 по ул. Урицкого был создан мурал "Помочь ей можешь только ты" — огромная стрелка, указывающая на фигуру маленькой одинокой девочки. Добровольцы отряда используют все возможности, чтобы напомнить обществу: ежегодно пропадают, теряются и уходят из дома тысячи детей.

"Мы уверены: даже если полностью решить проблему пропажи детей невозможно, в наших силах сделать так, чтобы трагически заканчивающихся поисков было значительно меньше. Для этого нужно не так уж много — только внимание и неравнодушие каждого взрослого человека. Мы стараемся говорить об этом как можно чаще и как можно громче, чтобы общество услышало наш призыв. Помочь ребенку в беде можем только мы. Чужих детей не бывает!" — считает директор "Центр поиска пропавших людей" Самарской области Владимир Рябов.

Самарская область — один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. Огромная работа ведется, в том числе, и во взаимодействии с отрядом "ЛизаАлерт". Именно в Самаре был открыт первый в России региональный ресурсный центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей.

С 25 мая (День пропавших детей) по 1 июня (День защиты детей) по всей стране отряд "ЛизаАлерт" проводит акции и напоминает о правилах безопасности детям и их родителям — ведь если ребенок будет им следовать, это значительно снизит вероятность того, что его придется искать. Добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев "ЛизаАлерт" на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 тыс. человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 25 направлений, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация и другие. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.