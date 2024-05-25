В Международный день пропавших детей в Самаре покажут фотовыставку и проведут акцию "Футбол помогает"

Ежегодно 25 мая отмечается Международный день памяти пропавших детей, который призван обратить внимание родителей и общественности на проблему детских пропаж и их профилактики. В этом году поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" во всех 64 регионах, где есть подразделения отряда, 25 мая проведет мероприятия — выставки, акции и профилактические занятия.
25 и 26 мая, на медиаэкранах на склоне площади Славы в Самаре будут транслировать тематический контент, подготовленный специалистами самарского центра поиска пропавших людей. Впервые такая акция прошла в Самаре в 2023 году.
Также в 25 мая пресс-служба отряда "ЛизаАлерт" примет участие в фестивале "Пресса-2024" с фотовыставкой "Поисковый выезд". На фестивале можно будет познакомиться с поисковым оборудованием, пообщаться с действующими поисковиками, узнать, как присоединиться к отряду. Также впервые пройдет акция "Футбол помогает" — футболисты ФК "Крылья Советов" перед матчем с командой из Нижнего Новгорода выйдут в майках, на которых будет размещен логотип и телефон горячей линии отряда "ЛизаАлерт". Проект реализуется совместно с Российским футбольным союзом.
В прошлом году в рамках акции, приуроченной к Международному дню пропавших детей, в Самаре на фасаде дома № 30 по ул. Урицкого был создан мурал "Помочь ей можешь только ты" — огромная стрелка, указывающая на фигуру маленькой одинокой девочки. Добровольцы отряда используют все возможности, чтобы напомнить обществу: ежегодно пропадают, теряются и уходят из дома тысячи детей.
"Мы уверены: даже если полностью решить проблему пропажи детей невозможно, в наших силах сделать так, чтобы трагически заканчивающихся поисков было значительно меньше. Для этого нужно не так уж много — только внимание и неравнодушие каждого взрослого человека. Мы стараемся говорить об этом как можно чаще и как можно громче, чтобы общество услышало наш призыв. Помочь ребенку в беде можем только мы. Чужих детей не бывает!" — считает директор "Центр поиска пропавших людей" Самарской области Владимир Рябов.
Самарская область — один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. Огромная работа ведется, в том числе, и во взаимодействии с отрядом "ЛизаАлерт". Именно в Самаре был открыт первый в России региональный ресурсный центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей.
С 25 мая (День пропавших детей) по 1 июня (День защиты детей) по всей стране отряд "ЛизаАлерт" проводит акции и напоминает о правилах безопасности детям и их родителям — ведь если ребенок будет им следовать, это значительно снизит вероятность того, что его придется искать. Добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев "ЛизаАлерт" на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 тыс. человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 25 направлений, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация и другие. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!