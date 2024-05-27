К среде воздух в Самаре прогреется до +29 градусов

Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз погоды в Самарской области на 27 - 29 мая.

В понедельник, 27 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 7…12 м/с. Температура воздуха +17…+19 °C.

Во вторник, 28 мая, в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ночью ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха +1…+6 °C, местами заморозки -0…-2°С. Днем ветер западный, 7…12 м/с, температура воздуха +19…+24 °C.

В среду, 29 числа, в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +5…+10 °C, днем +24…+29 °C.