В Самаре выросло число заявлений на регистрацию ипотеки

Самарский Росреестр фиксирует рост представленных заявлений на регистрацию ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле 2024 года на государственную регистрацию ипотеки поступило 1689 заявлений в самарский Росреестр. Из них 89% заявлений было представлено в электронном виде.

Каждый месяц текущего года фиксируется рост представляемых документов на регистрацию ипотеки на 3-5%.

В Росреестре напомнили также о льготных программах, которые будут доступны для жителей региона в 2024 году:

— программа "Молодая семья" со ставкой 6% будет действовать до 2025 года и возможно будет продлена;

— ипотека для IТ-специалистов действует до 31 декабря 2024 года, и льготная ставка под 5% годовых действует весь срок кредита;

— сельская ипотека под 3% годовых.