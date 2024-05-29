В Самаре с 1 июня введут противопожарный режим

С 1 июня по 31 октября на территории города будет действовать особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

Особое внимание в мэрии обратили на цветение тополей. Жителей призвали сохранять бдительность и осторожность в этот период.

"Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость. Чтобы избежать пожара, необходимо своевременно очищать территорию от тополиного пуха, предварительно смочив его водой и убрав в мусорный контейнер. Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание мусора, пуха, сухой растительности и отходов, применение огневых эффектов", - отмечается в сообщении.

При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам.

За нарушение правил пожарной безопасности Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрено наложение штрафа.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону "01" или "101", "112" (с мобильного телефона).