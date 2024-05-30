В Самаре пройдет вебинар о практике ведения бизнеса при помощи товарных знаков

30 мая, в 19:00 Региональный центр инноваций StartupSamara проведет вебинар на тему интеллектуальной собственности и товарных знаков. Вместе с Ольгой Комаровской, юристом, патентным поверенным по товарным знакам, самарские предприниматели смогут узнать, как стимулировать рост бизнеса, выделиться на рынке и защитить свои интересы.
Преимущества владения зарегистрированным товарным знаком для компании очевидны. Главное из них заключается в том, что бизнес может утвердить за собой полные права на использование марки и обеспечить защиту своего продукта от неправомерного использования со стороны других лиц. Также в будущем такую компанию можно будет продать по более высокой цене, исходя из широкой известности бренда.
Согласно результатам социологических опросов, более 57% предпринимателей в России не осознают важность товарного знака. Эти данные указывают на то, что большинство предпринимателей лишаются возможности, например, устранить поддельные товары с полок магазинов и онлайн-витрин, которую дает наличие зарегистрированного товарного знака.
Когда начинающие предприниматели задумываются о выборе названия для своего бизнеса, часто они не учитывают необходимость проверки уникальности выбранных ими словосочетания, формулировки, нейминга в целом. Учитывая, что в России уже зарегистрировано более 770 000 товарных знаков, молодые компании могут случайно выбрать название, совпадающее с товарным знаком другого лица. Это влечет за собой требование о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации со стороны законного владельца. Такие ситуации могут привести к потере названия, а также первоначальных инвестиций в рекламу бренда.
В рамках вебинара 30 мая спикер встречи разберет актуальные изменения в практике ведения бизнеса при помощи товарных знаков, расскажет, на что в этой нише начинающим предпринимателям стоит обратить особое внимание. Во время встречи обсудим, как зарегистрировать товарный знак физическим лицам, а также поговорим о необходимости товарных знаков для выхода на маркетплейсы.
Вебинар будет полезен начинающим предпринимателям и основателям проектов, руководителям, собственникам бизнеса, а также юристам, сопровождающим предпринимателей как инхаусы, но не владеющим знаниями по теме интеллектуальной собственности.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.
Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”