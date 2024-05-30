В Самаре пройдет вебинар о практике ведения бизнеса при помощи товарных знаков

30 мая, в 19:00 Региональный центр инноваций StartupSamara проведет вебинар на тему интеллектуальной собственности и товарных знаков. Вместе с Ольгой Комаровской, юристом, патентным поверенным по товарным знакам, самарские предприниматели смогут узнать, как стимулировать рост бизнеса, выделиться на рынке и защитить свои интересы.

Преимущества владения зарегистрированным товарным знаком для компании очевидны. Главное из них заключается в том, что бизнес может утвердить за собой полные права на использование марки и обеспечить защиту своего продукта от неправомерного использования со стороны других лиц. Также в будущем такую компанию можно будет продать по более высокой цене, исходя из широкой известности бренда.

Согласно результатам социологических опросов, более 57% предпринимателей в России не осознают важность товарного знака. Эти данные указывают на то, что большинство предпринимателей лишаются возможности, например, устранить поддельные товары с полок магазинов и онлайн-витрин, которую дает наличие зарегистрированного товарного знака.

Когда начинающие предприниматели задумываются о выборе названия для своего бизнеса, часто они не учитывают необходимость проверки уникальности выбранных ими словосочетания, формулировки, нейминга в целом. Учитывая, что в России уже зарегистрировано более 770 000 товарных знаков, молодые компании могут случайно выбрать название, совпадающее с товарным знаком другого лица. Это влечет за собой требование о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации со стороны законного владельца. Такие ситуации могут привести к потере названия, а также первоначальных инвестиций в рекламу бренда.

В рамках вебинара 30 мая спикер встречи разберет актуальные изменения в практике ведения бизнеса при помощи товарных знаков, расскажет, на что в этой нише начинающим предпринимателям стоит обратить особое внимание. Во время встречи обсудим, как зарегистрировать товарный знак физическим лицам, а также поговорим о необходимости товарных знаков для выхода на маркетплейсы.

Вебинар будет полезен начинающим предпринимателям и основателям проектов, руководителям, собственникам бизнеса, а также юристам, сопровождающим предпринимателей как инхаусы, но не владеющим знаниями по теме интеллектуальной собственности.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.