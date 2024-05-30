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Образование Общество

Почти 230 000 ребят стали участниками акции "неделя без турникетов"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом рассказал первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В апреле свои турникеты открыли 550 предприятий, с работой которых ознакомились 229 955 юных инженеров. "Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул Владимир Гутенев.

По его словам, наиболее масштабные мероприятия провели предприятия контура Союза и Лиги содействия оборонным предприятиям, входящие в состав таких холдингов, как Трансмашхолдинг, Объединенная двигателестроительная корпорация, Вертолеты России, Высокоточные комплексы, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация, Технодинамика.

Участники акции "Неделя без турникетов" не только познакомились с различными направлениями деятельности машиностроительного комплекса, но и узнали больше о рабочих профессиях непосредственно от передовиков отрасли.

"Уверен, что информация о перспективах, открывающихся для молодых специалистов, полученная в стенах предприятий, поможет определиться ребятам с профессией и построением карьерного пути", — добавил Владимир Гутенев.

Акция проводится по инициативе председателя Союза машиностроителей России, главы Ростех Сергея Чемезова с 2015 года осенью и весной.

Банк НОВИКОМ в партнерстве с Воронежским региональным отделением (ВРО) СоюзМаш также проводит работу по популяризации инженерных специальностей, поддерживая в том числе программу "Неделя без турникетов". Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.

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