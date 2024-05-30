Почти 230 000 ребят стали участниками акции "неделя без турникетов"

Об этом рассказал первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
В апреле свои турникеты открыли 550 предприятий, с работой которых ознакомились 229 955 юных инженеров. "Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул Владимир Гутенев.
По его словам, наиболее масштабные мероприятия провели предприятия контура Союза и Лиги содействия оборонным предприятиям, входящие в состав таких холдингов, как Трансмашхолдинг, Объединенная двигателестроительная корпорация, Вертолеты России, Высокоточные комплексы, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация, Технодинамика.
Участники акции "Неделя без турникетов" не только познакомились с различными направлениями деятельности машиностроительного комплекса, но и узнали больше о рабочих профессиях непосредственно от передовиков отрасли.
"Уверен, что информация о перспективах, открывающихся для молодых специалистов, полученная в стенах предприятий, поможет определиться ребятам с профессией и построением карьерного пути", — добавил Владимир Гутенев.
Акция проводится по инициативе председателя Союза машиностроителей России, главы Ростех Сергея Чемезова с 2015 года осенью и весной.
Банк НОВИКОМ в партнерстве с Воронежским региональным отделением (ВРО) СоюзМаш также проводит работу по популяризации инженерных специальностей, поддерживая в том числе программу "Неделя без турникетов". Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.