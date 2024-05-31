ХК "Лада" продлил контракт с Артемом Иванюженковым

ХК "Лада" заключил с 26-летним нападающим Артемом Иванюженковым новый односторонний контракт сроком на один сезон.
К тольяттинской команде Иванюженков присоединился перед сезоном 2023/2024, однако стартовую часть регулярного чемпионата он был вынужден пропустить из-за травмы — в общей сложности форвард сыграл 23 матча за "Ладу" и заработал 4 (1+3) очка.
Всего в КХЛ Иванюженков провел 128 игр и набрал 9 (2+7) баллов за результативность.
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