ХК "Лада" продлил контракт с Артемом Иванюженковым

ХК "Лада" заключил с 26-летним нападающим Артемом Иванюженковым новый односторонний контракт сроком на один сезон.

К тольяттинской команде Иванюженков присоединился перед сезоном 2023/2024, однако стартовую часть регулярного чемпионата он был вынужден пропустить из-за травмы — в общей сложности форвард сыграл 23 матча за "Ладу" и заработал 4 (1+3) очка.

Всего в КХЛ Иванюженков провел 128 игр и набрал 9 (2+7) баллов за результативность.