УФНС России по Самарской области: представить отчет по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам физлицам необходимо до 3 июня

3 июня для физических лиц — резидентов истекает срок представления налоговым органам отчетов за 2023 год о движении денежных средств и других финансовых активов по зарубежным счетам, а также по иностранным электронным кошелькам.
Резиденты обязаны представлять отчеты ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Поскольку 1 и 2 июня в этом году выходные дни, то предельный срок представления отчетов переносится на ближайший рабочий день — 3 июня.
Отчеты представляются по правилам и форме, утверждённым постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365. Форма отчета размещена также на сайте ФНС России в разделе "Валютный контроль".
Отчет может быть представлен в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, а также на бумаге лично, через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Лицам, которые в 2023 году проживали за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты за 2023 год не требуется.
Также не требуется представлять отчеты по зарубежным счетам, открытым на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, и когда зачисление или списание по счету или остаток денежных средств по состоянию на конец отчетного года не превышают 600 тыс. рублей соответственно (эквивалентную сумму в иностранной валюте).
Отчеты по иностранным электронным кошелькам не представляются, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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