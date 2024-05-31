Врио губернатора Вячеслава Федорищева представят 3 июня

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представит временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 3 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полпреда.

Напомним, 31 мая Дмитрий Азаров, возглавлявший регион с 2017 г., заявил об отставке. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев, до того занимавший пост первого заместителя губернатора и председателя правительства Тульской области.