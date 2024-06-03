В Самаре открылся Х Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ

В воскресенье, 2 июня, на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова прошла торжественная церемония открытия юбилейного Х Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации.

В зале помимо зрителей и гостей мероприятия присутствовали коллективы-участники юбилейного фестиваля, в их числе обладатель Гран-при прошлого года, коллектив ансамбля песни и пляски Северного флота.

В торжественной церемонии открытия фестиваля 2024 г. приняли участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, заместитель начальника управления (культурно-досуговой работы) Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Дмитрий Глазов.

"Мы рады вновь приветствовать на Самарской земле участников фестиваля. 12 ведущих армейских коллективов нашей великой страны — такое количество лучших военных артистов — возможность приобщиться к военному искусству, прекрасный повод для показа единения армии и народа, воспитания духовности и любви к своей родине и родному краю. Особенно важно, что ансамбли выступают и на передовой, поддерживают наших ребят, находящихся в зоне проведения СВО. Быть соорганизатором такого грандиозного фестиваля вместе с Министерством обороны — большая честь и ответственность для нас", — отметила Ирина Калягина.

"Самарская область за два года показала себя гостеприимным, дружелюбным, теплым регионом. За плечами города и области богатая история, Самара носила столичный статус в свое время. Поэтому третий всеармейский фестиваль было решено провести в Самаре. А в следующем году посетим другие регионы", — добавил Дмитрий Глазов.

12 армейских коллективов приехали в Самару из разных уголков страны, и каждый из них понимает, как важно сейчас поддерживать родину и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

"Когда приезжаешь к ребятам, участникам СВО, видишь, что они устали от ежечасных боевых будней. Но когда мы им показываем программы, чтобы их отвлечь, поднять настроение, то буквально через одну-три песни мы видим, что у них глаза горят. И мы чувствуем, что наша профессия и наши коллективы — необходимы", — поделился Дмитрий Акманов, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Северного флота, заслуженный деятель искусств РФ.

Завершением торжественной части мероприятия стало совместное исполнение представителями всех участников фестиваля государственного гимна Российской Федерации.

Конкурсные дни фестиваля продлятся с 3 по 6 июня, 8 июня состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации. В церемонии закрытия примут участие известные исполнители Алексей Поддубный (Джанго), российский певец, композитор, музыкант, общественный деятель, фронтовой артист, лидер одноименной группы "Джанго" и Аким Апачев, военный корреспондент и рэп-певец, ставший известным благодаря репортажам из горячих точек. Его музыка пропитана реалистичными сюжетами и создана для того, чтобы сохранить память о событиях в Донбассе, свидетелем которых он стал.

Впервые в этом году пройдет онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. Отдать свой голос за понравившийся коллектив можно уже с 3 июня в группе ВК, где идут прямые трансляции концертных выступлений. По итогам четырех дней голосования определятся четыре финалиста.

7 июня, с 10:00 до 18:00, из финалистов так же путем зрительского голосования будет определен победитель.

Вход свободный!