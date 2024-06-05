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Экономика и бизнес

Предпринимателям Самары расскажут о том, как выстроить эффективный процесс продаж корпоративным клиентам

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 по 26 июня в 18:00 по московскому времени, Региональный центр инноваций StartupSamara совместно с внешним коммерческим директором для инновационных B2B-компаний Максимом Руденко проведет цикл онлайн-встреч по вопросам вывода системы продаж внутри бизнеса на принципиально новый уровень.

Рост цифровизации в деловой сфере изменяет не только взаимодействие между предпринимателями и их розничными клиентами. Сегодня наблюдается также и ускоренное развитие электронной торговли между компаниями, чему способствует появление специализированных онлайн-платформ для ведения бизнеса. Согласно данным Deloitte, цифровизация особо повлияла на сферу бизнеса-к-бизнесу (B2B) в период пандемии. В то время как общий объем мировой B2B-торговли снизился на 2,6%, электронная коммерция B2B, напротив, выросла на 11,8%. Аналитики отмечают, что цифровые каналы продаж не конкурируют с традиционными методами, а, напротив, дополняют их, укрепляя тем самым взаимоотношения с клиентами и способствуя дальнейшему росту бизнеса.

Ключевое отличие модели продаж в B2B-компаниях состоит в долгом процессе сделок и высокой роли участия ЛПР, лица, принимающего решение. Поэтому при выстраивании стабильно работающей системы продаж начинающие предприниматели, руководители B2B-компаний, сталкиваются со значительными трудностями.

Цикл семинаров от StartupSamara направлен на то, чтобы помочь в решении этих проблем. Программа состоит из четырех тематических встреч, каждая из которых включает в себя практические инструменты и рабочие стратегии в области B2B-продаж. 13 июня, четверг, на вебинаре "Кратчайшим путем к деньгам" речь пойдет о том, на чем предпринимателям стоит фокусироваться, чтобы быстро увеличить продажи. 19 июня, в среду, участники обсудят тему подготовки ценностного предложения: как с помощью упаковки увеличить чек и конверсию в продажи. Маркетингу и методологии анализа сделок "ЦИРКАЧ" будет посвящена встреча 20 июня, в четверг. Завершится цикл темой планирования продаж и организации пайплайна, мощного инструмента контроля продаж в B2B-сегменте. Подробную программу серии вебинаров можно изучить по ссылке: e.startupsamara.ru/b2b-sales.

Спикером онлайн-занятий выступит Максим Руденко, внешний коммерческий директор для инновационных B2B-компаний, трекер и эксперт в акселерационных программах, ментор предпринимателей. Максим создавал и руководил успешными ключевыми подразделениями как в стартапах, так и в лидерах рынка (Microsoft, Siemens), выстроил 10+ команд по продажам, обеспечивших рост продаж от 30 до 400% в год.

Организаторы ждут в программе предпринимателей и руководителей стартапов, специалистов по продажам и маркетингу, а также всех, кто хочет систематически увеличить продажи своих B2B-продуктов и услуг.

Участие в вебинарах бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/b2b-sales.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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