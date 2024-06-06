НОВИКОМ окажет поддержку образовательным проектам МГТУ им. Н.Э. Баумана по подготовке инженерных кадров

Дочерний банк Ростеха и МГТУ им. Н. Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. О совместном развитии системы подготовки технических специалистов Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин договорились в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
НОВИКОМ уделяет особое внимание вопросам подготовки нового поколения высококлассных инженеров. Поэтому поддержка государственной молодежной политики в области технического образования — один из приоритетов в деятельности дочернего банка Ростеха.
В рамках партнерства с МГТУ им. Н. Э. Баумана НОВИКОМ окажет содействие в разработке уставной, научной и образовательной программ университета, в развитии студенческой роботехники и проведении соревнований в рамках вуза. Самые крупные из них: хардатон "Инженерный вызов", медиахакатон "Лови момент", конкурсы "Студент года" и "Зачетный новый год".
Также НОВИКОМ привлечет средства для Фонда по поддержке, содействию и развитию научно-учебного комплекса "Энергомашиностроение" МГТУ им. Н. Э. Баумана, которые будут направлены на приобретение мультимедийного оборудования. Оно позволит создать виртуальный музей АО "ОДК-Авиадвигатель" с архивом 3D-моделей продукции предприятия.
"Участие НОВИКОМа в научной жизни МГТУ им. Н. Э. Баумана, флагмана отечественного технического образования, — важный шаг в сторону повышения престижа инженерного дела в нашей стране. Экономика нуждается в прорывных технологиях, а значит, и в грамотных специалистах, без которых невозможно участие в глобальной конкуренции. В связи с этим крайне важно переформатировать основные подходы к подготовке кадров, чтобы соответствовать современным вызовам, стимулировать мотивацию молодежи к получению востребованных специальностей, в число которых входит профессия инженера", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.