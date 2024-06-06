НОВИКОМ окажет поддержку образовательным проектам МГТУ им. Н.Э. Баумана по подготовке инженерных кадров

Дочерний банк Ростеха и МГТУ им. Н. Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. О совместном развитии системы подготовки технических специалистов Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин договорились в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

НОВИКОМ уделяет особое внимание вопросам подготовки нового поколения высококлассных инженеров. Поэтому поддержка государственной молодежной политики в области технического образования — один из приоритетов в деятельности дочернего банка Ростеха.

В рамках партнерства с МГТУ им. Н. Э. Баумана НОВИКОМ окажет содействие в разработке уставной, научной и образовательной программ университета, в развитии студенческой роботехники и проведении соревнований в рамках вуза. Самые крупные из них: хардатон "Инженерный вызов", медиахакатон "Лови момент", конкурсы "Студент года" и "Зачетный новый год".

Также НОВИКОМ привлечет средства для Фонда по поддержке, содействию и развитию научно-учебного комплекса "Энергомашиностроение" МГТУ им. Н. Э. Баумана, которые будут направлены на приобретение мультимедийного оборудования. Оно позволит создать виртуальный музей АО "ОДК-Авиадвигатель" с архивом 3D-моделей продукции предприятия.

"Участие НОВИКОМа в научной жизни МГТУ им. Н. Э. Баумана, флагмана отечественного технического образования, — важный шаг в сторону повышения престижа инженерного дела в нашей стране. Экономика нуждается в прорывных технологиях, а значит, и в грамотных специалистах, без которых невозможно участие в глобальной конкуренции. В связи с этим крайне важно переформатировать основные подходы к подготовке кадров, чтобы соответствовать современным вызовам, стимулировать мотивацию молодежи к получению востребованных специальностей, в число которых входит профессия инженера", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.