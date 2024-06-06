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Вячеслав Федорищев договорился с компанией "ЕвроХим" о сотрудничестве с Самарской областью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с председателем совета директоров АО "Минерально-химическая компания ЕвроХим" Игорем Нечаевым.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе нее обсуждались вопросы развития сотрудничества региона и ведущего российского производителя минеральных удобрений.

По итогам встречи Игорь Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений, в регионе работают такие крупные мировые производители, как "Тольяттиазот" и "КуйбышевАзот".

"Я уверен в том, что химическая отрасль, отрасль производства минеральных удобрений в Самарской области будет бурно развиваться, потому что у региона появился новый руководитель - Вячеслав Андреевич Федорищев, - сказал Игорь Нечаев. - Мы его знаем по работе в должности председателя правительства Тульской области. Он создал там лучший в стране инвестиционный климат. Благодаря этому мы каждый год инвестировали в развитие наших предприятий в Тульской области несколько десятков миллиардов рублей. Если этот опыт будет реализован в Самарской области, то, считаю, химическая отрасль региона будет лидером российской экономики. Мы уже договорились, что мы партнеры с Самарской областью, будем помогать региону развиваться".

Вячеслав Федорищев, со своей стороны, сообщил: "Мы привлекаем инвестиции в регион, делаем это открыто и честно. Мы договорились с "ЕвроХимом", что Самарская область будет в периметре внимания компании, - отметил врио губернатора Самарской области. - В нашем регионе сильная химическая промышленность, это базовая отрасль в экономике. У нас очень сильные компании "КуйбышевАзот" и Тольяттиазот". Мы очень рады, что у нас есть намерения по партнерству с "ЕвроХимом". А если "ЕвроХим" - партнер вашего региона, значит, будет развитие".

"ЕвроХим" - международная компания по производству минеральных удобрений. Инвестиции "ЕвроХима" в развитие собственных мощностей за последние 10 лет составили более 11 млрд долларов. Компания открывает новые производственные площадки в субъектах РФ и в других странах.

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