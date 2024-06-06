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Облправительство Власть и политика

В Самарской области откроют новый завод по производству полуприцепов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Самарской областью было подписано еще одно соглашение — с ООО "Атлас Трейлер". Речь идет о реализации инвестиционного проекта по сборочному производству полуприцепов на территории Самарской области. Для этого инвестор выкупил площадку ООО "Феррони-Тольятти".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Директор ООО "Атлас Трейлер" Сергей Звонов рассказал: при запуске производства в Самарской области будет создано 700 рабочих мест.

"Запуск планируем в середине следующего года. Это будет полный цикл производства, локализован полностью в России, в Самарской области", — подчеркнул Сергей Звонов.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев отметил, что это крупный проект в хорошей степени готовности: "Планы уже становятся действительностью. Мы подписываем не рамочное соглашение, которое может реализоваться, а может и нет. Мы через год приедем на площадку и будем открывать еще один крупный, серьезный завод в Самарской области. Это очень важно для экономики региона".

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