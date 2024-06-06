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Глава Самарской области и руководитель компании "Газпром межрегионгаз" обсудили планы по газификации В Самарской области откроют новый завод по производству полуприцепов Вячеслав Федорищев договорился с компанией "ЕвроХим" о сотрудничестве с Самарской областью Объединение компетенций: Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС Врио губернатора отправил правительство области в отставку

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Глава Самарской области и руководитель компании "Газпром межрегионгаз" обсудили планы по газификации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе встречи стороны обсудили реализацию программы газификации региона, вопросы догазификации, подключения к газу промышленных и социальных объектов.

"Вместе с вами сегодня хотел бы сверить планы. Есть еще точки роста, есть моменты, которые требуют повышенного внимания со стороны правительства", — отметил Вячеслав Федорищев.

Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона. Так, по итогам реализации программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021–2025 годы будет построено в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС. Также будут построены два газопровода-отвода с ГРС — в Волжском и Сергиевском районах области. Сооружение первого объекта — в Волжском районе — уже завершено.

"Уровень газификации Самарской области выше, чем в среднем по стране, и основной акцент в рамках пятилетней программы сделан на строительстве и модернизации источников газоснабжения. Реализация данных проектов позволит повысить надежность газоснабжения существующих потребителей и подключить к сетям новых. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с властями региона в вопросах развития газовой инфраструктуры субъекта", — сказал Сергей Густов.

Еще одно направление развития сотрудничества компании, властей Самарской области и регионального оператора газификации — догазификация, в том числе догазификация домов в СНТ газифицированных населенных пунктов. К 1 августа 2024 года президентом России Владимиром Путиным поставлена задача утвердить планы-графики догазификации в СНТ в регионах страны. Также стороны отметили положительную динамику снижения просроченной дебиторской задолженности потребителей региона за газ.

"У команды правительства Самарской области есть несколько базовых принципов работы: честность перед нашими жителями, перед партнерами, открытость и эффективность решения проблем. В регионе на сегодняшний день хороший уровень газификации, но есть и вопросы. И я благодарен Сергею Вадимовичу  за то, что мы предметно и конкретно обсудили те задачи, которые перед нами стоят. "Газпром" — наш стратегический партнер. Сегодняшняя встреча дает уверенность, что мы решим все имеющиеся вопросы и будем двигаться вперед. Промышленность будет развиваться опережающими темпами, есть большое количество заявок на подключение газа, поэтому будем работать при поддержке коллег и партнеров", — заявил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

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