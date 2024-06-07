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Образование Общество

В Самаре 14 июня распределят места в детские сады

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в пятницу, 14 июня, стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Для успешного распределения, родителям рекомендуется проверить данные в заявлении, на Портале образовательных услуг либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений"). Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится по следующим критериям:

  • наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в детский сад в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
  • даты регистрации ребенка в электронном реестре;
  • возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;
  • направленности группы;
  • желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Согласие на зачисление подается в течении 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте.

"В случае неявки родителей ребенок не будет принимать участие в распределениях свободных мест. Для последующего участия ребенка в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ", - отмечается в сообщении.

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