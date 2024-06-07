В Самаре 14 июня распределят места в детские сады

В Самаре в пятницу, 14 июня, стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Для успешного распределения, родителям рекомендуется проверить данные в заявлении, на Портале образовательных услуг либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений"). Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится по следующим критериям:
- наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в детский сад в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;
- направленности группы;
- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.
О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Согласие на зачисление подается в течении 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте.
"В случае неявки родителей ребенок не будет принимать участие в распределениях свободных мест. Для последующего участия ребенка в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.