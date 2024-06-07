Вячеслав Федорищев обсудил с компанией "Юматекс" вопросы реализации нового инвестпроекта в Самарской области

В пятницу, 7 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором АО "Юматекс" Александром Тюниным. Стороны обсудили проработку реализации нового инвестпроекта в Самарской области.

Врио губернатора подчеркнул, что Самарская область — сильный промышленный регион с большим научным потенциалом, который уже десятилетиями реализуется в важнейших отраслях. "Юматекс" — крупнейший производитель композитных материалов в России.

"Компания "Юматекс" — это признанный лидер российского рынка и уже во многих направлениях лидер международный, — обратился Вячеслав Федорищев к Александру Тюнину. — Я хотел бы с вами сегодня обсудить возможности для совместной работы. Представить вам инвестиционный, экономический, промышленный потенциал Самарской области. Знаю, что вы очень хорошо погружены в наш регион, взаимодействуете с компаниями, в том числе по космическому направлению. Вместе с вами мы уже обсуждали несколько проектов. Точно знаю, что мы найдем возможности для реализации ваших масштабных, перспективных, прикладных идей на территории Самарской области".

Александр Тюнин поздравил Вячеслава Федорищева с назначением на должность руководителя региона и подчеркнул, что их сотрудничество по композитным материалам началось еще в Тульской области.

"Мы вместе хорошо понимаем перспективность этих материалов, растущие отрасли. И те инвестиционные проекты, которые сейчас композитный дивизион "Росатома" предполагает реализовывать, мы будем предметно обсуждать с Самарским регионом, — сказал Александр Тюнин. — И очень надеюсь, что первые шаги по использованию композитов на предприятиях Самарского региона будут расширяться и в локализации наших предприятий".