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Самарская область и "Лукойл" продолжат сотрудничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством ПАО "Лукойл". Стороны обсудили развитие сотрудничества компании с Самарской областью по различным направлениям.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Также между правительством Самарской области и компанией сегодня было заключено соглашение в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, предполагающему участие компании в создании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения Самарской области, развитии социальной сферы и укреплении социальной стабильности, в том числе путем осуществления благотворительной деятельности. Документ подписали врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и главный исполнительный директор ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев.

"Мы уже более 15 лет активно работаем с Самарской областью и каждый год обновляем направления этого взаимного сотрудничества. Мы хотим развиваться, сегодня обсуждали вопрос открытия новых участков, получения новых лицензий, строительства дорожной инфраструктуры на тех региональных, федеральных трассах, которые и проходят сегодня через Самарскую область, и планируются к реализации через ГК "Автодор" или через федеральное агентство", — прокомментировал Вадим Воробьев итоги встречи.

Также была достигнута договоренность о проведении круглого стола по вопросу локализации оборудования для нефтедобывающей отрасли, которое можно производить на предприятиях Самарской области.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Лукойл" — это стратегический партнер области.

"В наших интересах, чтобы компания больше работала на территории региона, это наши доходы. Конечно же, это локализация промышленности. 60 тысяч наименований предстоит в отрасли импортозаместить, и наши машиностроители, наши предприятия готовы, хотят, умеют это делать. Нам важно, чтобы именно они стали опорой для отрасли, мы этого будем вместе добиваться, — отметил глава региона. — Мы сегодня подписали одно соглашение, но я уверен, что в течение ближайших месяцев мы выйдем на новое и будем видеть устойчивое развитие".

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