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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE приняла участие в Российском интернет-форуме 2024

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялся Российский интернет-форум под названием "РИФ in the City 2024", который был организован в формате городского интернет-фестиваля. Мероприятие объединило в себе деловую, образовательную и развлекательную программы для ИТ-компаний, digital-агентств и представителей государства и бизнеса.

Ежегодно ключевые игроки ИТ-отрасли и ведущие представители цифрового контура России принимают участие в РИФ. В этом году CARCADE также присоединилась к этому масштабному мероприятию.

На форуме в рамках секции "Технология RPA" в качестве эксперта выступил Эльдар Исмаилов, ведущий разработчик Отдела роботизации Департамента информационных технологий. На панельной дискуссии Эльдар выступил с докладом об успехах компании в области RPA, рассказав о векторе развития.

"RPA становится уже неотъемлемой частью компаний, у которых особенно много различных бизнес-процессов. Почти у каждого из них есть функции, которые однотипно повторяются из раза в раз. Именно в этом случае RPA приходит на помощь. Это помогает сэкономить время и трудозатраты там, где их можно было бы потратить на задачи, которые больше нуждаются во внимании. При этом RPA хорошо интегрируется с технологиями, такими как оптическое распознавание символов, чат-боты и искусственный интеллект. А это значит, что RPA может покрыть еще больший объем рутинных задач".

"Для нас важно периодически участвовать в таких конференциях, потому что они позволяют, во-первых, в принципе узнать о современных трендах в подходах к роботизации, а во-вторых, понять, насколько мы этим трендам соответствуем. Формат панельной дискуссии удобен тем, что позволяет послушать мнение сразу нескольких экспертов по одному вопросу. По итогу конференции можно сделать вывод, что у нас в компании в целом роботизация находится на высоком уровне. Это стимулирует нас двигаться дальше, пробовать и адаптировать новые технологии" — дополнил Илья Егоров, руководитель отдела роботизации Департамента информационных технологий ООО "Каркаде".

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