На Заводском шоссе горит мебельный цех на площади 500 "квадратов"

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В понедельник, 10 июня, в 9:31 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в мебельном цеху на Заводском шоссе, 8П. Об этом сообщает пресс-служба управления.