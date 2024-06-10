Пожар в мебельном цехе на Заводском шоссе удалось локализовать

Сотрудники ГУ МЧС локализовали пожар в Промышленном районе Самары, сообщает пресс-служба управления.

пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, ранее поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе на Заводском шоссе, 8П.

Прибывшими подразделениями установлено, что горит двухэтажный ангар по производству мебели. По уточненной информации площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В 10:41 пожар удалось локализовать.