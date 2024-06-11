Самарские школьники завоевали медали на Спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе

В Элисте завершился финальный этап XII Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях юношей до 16 лет приняли участие 5 спортсменов Самарской области, и трое из них стали призерами соревнований. Серебро завоевали Денис Соколов (тренеры Александр Кропотов и Рустам Гилязов, Самара) — до 32 кг, Раиль Хурматуллин (тренер Руслан Юсупов, Самара) — до 62 кг, бронзу — Вячеслав Авдоян (тренер Александр Сергеев, Сызрань) — 100 кг.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?