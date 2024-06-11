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Единоборства Спорт

Самарские школьники завоевали медали на Спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе

ЭЛИСТА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Элисте завершился финальный этап XII Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В соревнованиях юношей до 16 лет приняли участие 5 спортсменов Самарской области, и трое из них стали призерами соревнований. Серебро завоевали Денис Соколов (тренеры Александр Кропотов и Рустам Гилязов, Самара) — до 32 кг, Раиль Хурматуллин (тренер Руслан Юсупов, Самара) — до 62 кг, бронзу — Вячеслав Авдоян (тренер Александр Сергеев, Сызрань) — 100 кг.

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