Самарские школьники завоевали медали на Спартакиаде учащихся по греко-римской борьбе

В Элисте завершился финальный этап XII Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В соревнованиях юношей до 16 лет приняли участие 5 спортсменов Самарской области, и трое из них стали призерами соревнований. Серебро завоевали Денис Соколов (тренеры Александр Кропотов и Рустам Гилязов, Самара) — до 32 кг, Раиль Хурматуллин (тренер Руслан Юсупов, Самара) — до 62 кг, бронзу — Вячеслав Авдоян (тренер Александр Сергеев, Сызрань) — 100 кг.