В Музее Эльдара Рязанова откроется "Летняя школа начинающего киноведа"

В конце июня Музей Эльдара Рязанова запустит просветительский цикл "Летняя школа начинающего киноведа" (16+). Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Проект позволит не только познакомиться с профессией "киноведение", но и приобрести новые навыки: смотреть фильмы с разных ракурсов, опираясь на разные традиции киномысли; понимать логику эволюции кинематографа; ориентироваться в обширном архиве истории кино; осознавать потенциал и проблемы современной киноиндустрии.

"Летняя школа начинающего киноведа" — это возможность узнать, на каких языках кино разговаривает со зрителем, проявить свои навыки кинокритика, поучаствовать в разборе самых знаковых фильмов, которые были номинантами крупнейших наград, и, наконец, научиться ориентироваться в истории кино.

Встречи будут проходить по средам с 26 июня до 31 июля каждую среду в 17:30. Программа состоит из трех теоретических и трех практических занятий. Участников ждут лекции, семинары, показы фильмов с их дальнейшим обсуждением, разборы текстов ведущих отечественных исследователей кино.

Для участия в проекте приветствуется вступительное мотивационное письмо. Желающие должны рассказать о своем интересе к кино, поделиться историей зрительского опыта, описать цели участия и обозначить наиболее интересные темы. Также нужно указать ФИО и возраст. Мотивационные письма принимаются до 19 июня, направлять их нужно на почту музея: ryazanovmuseumPR@yandex.ru.

Олег Горяинов выберет авторов двух самых интересных и содержательных писем — они получат возможность бесплатного посещения "Летней школы начинающего киноведа". Для остальных стоимость одного занятия составит 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный). Также есть возможность приобрести абонемент на все шесть занятий сразу. Его цена — 1500 руб. (взрослый) и 1000 руб. (льготный). Билеты можно приобрести на сайте и в кассе музея.

Число участников проекта ограничено — не более 15 человек.