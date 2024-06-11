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Кино Культура

В Музее Эльдара Рязанова откроется "Летняя школа начинающего киноведа"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце июня Музей Эльдара Рязанова запустит просветительский цикл "Летняя школа начинающего киноведа" (16+). Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Проект позволит не только познакомиться с профессией "киноведение", но и приобрести новые навыки: смотреть фильмы с разных ракурсов, опираясь на разные традиции киномысли; понимать логику эволюции кинематографа; ориентироваться в обширном архиве истории кино; осознавать потенциал и проблемы современной киноиндустрии.

"Летняя школа начинающего киноведа" — это возможность узнать, на каких языках кино разговаривает со зрителем, проявить свои навыки кинокритика, поучаствовать в разборе самых знаковых фильмов, которые были номинантами крупнейших наград, и, наконец, научиться ориентироваться в истории кино.

Встречи будут проходить по средам с 26 июня до 31 июля каждую среду в 17:30. Программа состоит из трех теоретических и трех практических занятий. Участников ждут лекции, семинары, показы фильмов с их дальнейшим обсуждением, разборы текстов ведущих отечественных исследователей кино.

Для участия в проекте приветствуется вступительное мотивационное письмо. Желающие должны рассказать о своем интересе к кино, поделиться историей зрительского опыта, описать цели участия и обозначить наиболее интересные темы. Также нужно указать ФИО и возраст. Мотивационные письма принимаются до 19 июня, направлять их нужно на почту музея: ryazanovmuseumPR@yandex.ru.

Олег Горяинов выберет авторов двух самых интересных и содержательных писем — они получат возможность бесплатного посещения "Летней школы начинающего киноведа". Для остальных стоимость одного занятия составит 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный). Также есть возможность приобрести абонемент на все шесть занятий сразу. Его цена — 1500 руб. (взрослый) и 1000 руб. (льготный). Билеты можно приобрести на сайте и в кассе музея.

Число участников проекта ограничено — не более 15 человек.

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Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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