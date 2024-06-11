Эксперты шоу "Клиника счастья. Реалити" помогают паре из Самары вернуть счастье

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о продолжении показа шоу "Клиника счастья. Реалити" на площадке онлайн-кинотеатра KION. В проекте, который посвящен теме семейных отношений, принимает участие супружеская пара Подлесниковых из Самары.
Эксперты шоу, в числе которых семейные психологи, эндокринологи и другие специалисты, работают с 24 парами из 16 городов России и помогают им разобраться с различными проблемами, которые мешают семьям жить полноценной жизнью.
Евгений и Елена Подлесниковы из Самары живут вместе уже 16 лет, у них трое детей. В проект они пришли, чтобы преодолеть конфликт: Евгений недоволен внешним видом Елены и хочет, чтобы она похудела. А Елена жалуется на усталость от работы и считает, что муж может лучше обеспечивать семью.
Помогать паре преодолеть проблемы будут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог Наталья Романовская, а также кардиолог, кандидат медицинских наук Леонид Ворслов.
Ведущей реалити и проводником к счастью героев стала Аврора, одна из самых популярных ведущих российского телевидения, а также жена и мама с большим опытом в семейной жизни.
Проект "Клиника счастья. Реалити" — первое в России реалити по мотивам сериала "Клиника счастья" из линейки KION Originals. Ранее никто не рассматривал счастье с точки зрения науки, не изучал его так, как это делают специалисты проекта. Создатели впервые взглянули на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимная жизнь, гормональный баланс и влияние на взаимодействие в парах.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!