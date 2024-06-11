Эксперты шоу "Клиника счастья. Реалити" помогают паре из Самары вернуть счастье

ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о продолжении показа шоу "Клиника счастья. Реалити" на площадке онлайн-кинотеатра KION. В проекте, который посвящен теме семейных отношений, принимает участие супружеская пара Подлесниковых из Самары.

Эксперты шоу, в числе которых семейные психологи, эндокринологи и другие специалисты, работают с 24 парами из 16 городов России и помогают им разобраться с различными проблемами, которые мешают семьям жить полноценной жизнью.

Евгений и Елена Подлесниковы из Самары живут вместе уже 16 лет, у них трое детей. В проект они пришли, чтобы преодолеть конфликт: Евгений недоволен внешним видом Елены и хочет, чтобы она похудела. А Елена жалуется на усталость от работы и считает, что муж может лучше обеспечивать семью.

Помогать паре преодолеть проблемы будут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог Наталья Романовская, а также кардиолог, кандидат медицинских наук Леонид Ворслов.

Ведущей реалити и проводником к счастью героев стала Аврора, одна из самых популярных ведущих российского телевидения, а также жена и мама с большим опытом в семейной жизни.

Проект "Клиника счастья. Реалити" — первое в России реалити по мотивам сериала "Клиника счастья" из линейки KION Originals. Ранее никто не рассматривал счастье с точки зрения науки, не изучал его так, как это делают специалисты проекта. Создатели впервые взглянули на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимная жизнь, гормональный баланс и влияние на взаимодействие в парах.