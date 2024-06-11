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Общество

Эксперты шоу "Клиника счастья. Реалити" помогают паре из Самары вернуть счастье

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о продолжении показа шоу "Клиника счастья. Реалити" на площадке онлайн-кинотеатра KION. В проекте, который посвящен теме семейных отношений, принимает участие супружеская пара Подлесниковых из Самары.

Фото: предоставлено МТС

Эксперты шоу, в числе которых семейные психологи, эндокринологи и другие специалисты, работают с 24 парами из 16 городов России и помогают им разобраться с различными проблемами, которые мешают семьям жить полноценной жизнью.

Евгений и Елена Подлесниковы из Самары живут вместе уже 16 лет, у них трое детей. В проект они пришли, чтобы преодолеть конфликт: Евгений недоволен внешним видом Елены и хочет, чтобы она похудела. А Елена жалуется на усталость от работы и считает, что муж может лучше обеспечивать семью.

Помогать паре преодолеть проблемы будут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог Наталья Романовская, а также кардиолог, кандидат медицинских наук Леонид Ворслов.

Ведущей реалити и проводником к счастью героев стала Аврора, одна из самых популярных ведущих российского телевидения, а также жена и мама с большим опытом в семейной жизни.

Проект "Клиника счастья. Реалити" — первое в России реалити по мотивам сериала "Клиника счастья" из линейки KION Originals. Ранее никто не рассматривал счастье с точки зрения науки, не изучал его так, как это делают специалисты проекта. Создатели впервые взглянули на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимная жизнь, гормональный баланс и влияние на взаимодействие в парах.

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А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

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