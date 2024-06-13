Скончался совладелец рынка "Караван" Андрей Горбунов

На 53 году жизни скончался самарский предприниматель Андрей Горбунов. Он известен как партнер Сергея Арсентьева, бывшего вице-мэра Самары.

Сейчас Горбунов числится совладельцем ООО "Караван", выступающего оператором одноименного рынка в Самаре.

Прощание с Андреем Горбуновым состоится в пятницу, 14 июня, в 10:00 во Введенской церкви (Мехзавод, 1-й квартал, 4В). Поминки по нему состоятся в 13:30 в кафе "Суворов" на ул. Ново-Вокзальная, 271А.