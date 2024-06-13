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Архитектура Культура

В Самаре снесут старинную усадьбу

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары объявил торги на снос аварийного жилого дома на улице Красноармейской, 11. Это усадьба гласного городской думы Агапова В.И.

Фото: google.ru/maps

Здание — деревянное. Его построили в 1893 году. Самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) просило включить усадьбу в список объектов культурного наследия. Но власти отказались это делать.

В документах закупки указано, что дом был жилым — там располагались несколько квартир. Сейчас он расселен.

"Во время визуального обследования здания выявлены дефекты и повреждения, свидельствующие об исчерпании его несущей способности и аварийном техническом состоянии. Превышение допустимых значений крена наружных стен может вызвать потерю устойчивости объекта", — говорится в документах.

Стоимость контракта установили в размере 1,17 млн рублей. Подрядчику нужно будет снести усадьбу за 30 дней с момента заключения договора. При этом нужно обеспечить сохранность соседнего кирпичного здания — № 13 по улице Красноармейской, которое является объектом культурного наследия.

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