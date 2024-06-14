Сборная Самарской области завершила подготовку к "Туриаде"

Спортивно-туристский лагерь "Туриада" — общественный проект, проходящий под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Его основная цель — развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов округа, формирование у молодежи положительных жизненных установок. 11-й сезон "Туриады" пройдет с 17 по 22 июня 2024 года на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" в Саратовской области.

Участников "Туриады-2024" ждут соревнования по спортивному и познавательному туризму. В спортивной программе предусмотрены велосипедные, водные и пешеходные дистанции. В познавательной части "Туриады" состоятся конкурс на лучший межрегиональный туристский маршрут в ПФО, конкурс авторской песни "Музыка сердец" и конкурс знаний о туризме в формате "Что? Где? Когда?".

Соревнования по познавательному туризму в рамках "Туриады" проводятся впервые. В Самарской области 5 июня состоялся отборочный тур. По итогам отбора участниками "Туриады-2024" стали студенты двух тольяттинских и одного самарского среднего специального учебного заведения: Колледжа креативных индустрий и предпринимательства Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства, Поволжского государственного колледжа.

Состав сборной Самарской области по спортивному туризму был определен по результатам областных отборочных соревнований, которые состоялись в сентябре 2023 года. А накануне "Туриады" участники спортивных дистанций провели учебно-тренировочные сборы: сборная по водному туризму тренировалась в Кинель-Черкасском районе, команды по велотуризму и пешеходным дистанциям готовились в Волжском районе на базе спортивной школы "Чайка".

В заключительный день сбора участники "Туриады" провели встречу с федеральным инспектором по Самарской области Маратом Юрьевым и врио министра спорта Самарской области Лидией Рогожинской. Спортсмены продемонстрировали свою готовность к старту: провели контрольную эстафету, а затем получили напутствия от почетных гостей.

"По традиции "Туриада" пройдет уже 11 раз на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" и примет более 900 участников. Безусловно, с каждым годом мастерство спортсменов возрастает. Этому способствует развитие в регионах инфраструктуры, формирование необходимых условий для тренировок. Сегодня мы убедились, что команда Самарской области в отличной форме и готова достойно представить регион на окружных соревнованиях. Каждый год наша команда возвращается с багажом наград, уверен, что так будет и в этот раз. Желаю вам новых успехов и побед, спортивного азарта, выносливости, творческой энергии и новых друзей", — обратился к сборной команде федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев.

Лидия Рогожинская поблагодарила наставников сборной за ежегодную отличную подготовку спортсменов и вручила заслуженные награды председателю Самарской областной федерации спортивного туризма Рафику Хакимову и главному тренеру сборной команды региона по спортивному туризму Андрею Писанову.

"В Самарской области на территории спортивной школы "Чайка" находится одна из лучших в ПФО спортивных баз для спортивного туризма. Очень рада, что у министерства спорта и подведомственного учреждения есть возможность предоставить ее ребятам для подготовки к ответственному старту. И сами ребята высоко оценивают базу. Хочу пожелать нашей команде удачного старта. В этом году мы едем в полном составе — 45 человек, надеюсь, что участие будет для нас успешным", — отметила Лидия Рогожинская.

В 2024 году география "Туриады" расширилась: в соревнованиях примут участие не только сборные всех 14 регионов округа, но также 10 субъектов ЦФО и команды зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Узбекистана.

Следить за соревнованиями можно будет в социальных сетях: https://t.me/turiada_pfo и https://vk.com/turiadapfo.

В сентябре 2024 года в Самарской области пройдет региональный фестиваль "Туриада", по итогам которого будет формироваться сборная для участия в лагере ПФО в 2025 году.

Проведение соревнований по туризму способствует вовлечению молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.