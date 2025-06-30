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Спорт

3000 человек стали участниками "Гонки героев" в Самарской области

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялась "Гонка героев" — старт по пересеченной местности с 25 препятствиями: стенами, рукоходами, водными преградами для профессиональных спортсменов и любителей спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В рамках гонки прошли всероссийские соревнования, чемпионат Самары и Самарской области по гонкам с препятствиями, массовый и командный старты для спортсменов-любителей. Мероприятие впервые прошло в новом месте — на "Ассет Арене" в Красноярском районе Самарской области.

Участников приветствовали вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, министр спорта Лидия Рогожинская, глава Красноярского района Юрий Горяинов.

Первыми новую трассу опробовали спортсмены-профессионалы, которым предстояло преодолеть более 10000 метров дистанции. Прохождение каждого препятствия было обязательным, и в случае нарушения правил спортсмен должен быть вернуться к его началу.

Победителями и призерами всероссийских соревнований среди мужчин стали: Айнур Ахметнабиев (Республика Татарстан), Роман Эминов (Воронежская область), Святослав Канаев (Воронежская область). Среди женщин лучшие результаты показали: Нубар Гиносян (Республика Марий Эл), Ангелина Переславцева (Воронежская область), Дина Перепелицына (Воронежская область). Чемпионами Самарской области стали Владимир Семенченко и Юлия Миннахметова, чемпионат Самары выиграли Ирина Лапун и Алмаз Кулуев.

После профессионалов на старт вышли любители. Для них дистанция была на четверть короче — 7,5 км, но препятствия остались теми же. В числе участников "Гонки героев" были представители разных городов и районов Самарской области, корпоративные команды предприятий и организаций региона, в том числе команда "Школа героев" — ветераны СВО, учащиеся и выпускники одноименного проекта, инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым, которые своим примером вдохновляют ветеранов боевых действий вести активный образ жизни. Напомним, региональная программа "Школа героев" является продолжением президентской — "Время героев".

"Для меня это первая гонка. Я решил попробовать, проверить себя прежде всего на стойкость характера. Главная цель — пройти и дойти до финиша", — комментирует Герой России, общественный советник губернатора Самарской области, выпускник первого потока "Школы героев" Максим Девятов.

В Самаре "Гонка героев" проходит с 2016 года. Из года в год количество участников увеличивается. В этом году она собрала более 3000 человек. Проведение подобных мероприятий работает на популяризацию спорта, способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом и отвечает целям государственной программы "Спорт России". В Самарской области с целью поддержки и развития детско-юношеского и массового спорта по решению губернатора действует региональная программа "Мастер спорта".

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