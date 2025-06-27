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Хоккей Спорт

"Лада" и "Автомобилист" обменялись игроками

ТОЛЬЯТТИ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы "Лада" и "Автомобилист" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба переходит Савелий Ивонин, а в Екатеринбурге свою карьеру продолжит Артемий Кузнецов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В предыдущем сезоне Кузнецов сыграл 38 матчей за "Ладью" и заработал 9 (5+4) очков при показателе полезности "-8".

Ивонин (09.03.2007, 189-86) является уроженцем Перми и в родном городе он начал заниматься хоккеем, однако в дальнейшем перебрался в екатеринбургскую школу "Авто-Спартаковец". Сезон 2024/2025 стал для защитника дебютным в МХЛ — в общей сложности Савелий провел 29 игр в составе "Авто" и отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности "+2".

Двусторонний контракт с 18-летним хоккеистом действует до конца сезона 2026/2027. 

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