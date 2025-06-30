В Самаре стартовала волонтерская программа форума "Россия - спортивная держава"

В субботу, 28 июня, в Самаре в рамках Дня молодежи прошла церемония запуска волонтерской программы XIII Международного форума "Россия - спортивная держава". В рамках программы планируется подготовить 1000 волонтеров для обеспечения мероприятий форума, который пройдет в ноябре 2025 года.

В рамках символической церемонии старт волонтерской программе дали представители волонтерского сообщества Самарской области: Валерия Исаева - волонтер чемпионата мира по футболу FIFA-2018; Алина Калита - волонтер ХХХ фестиваля "Российская студенческая весна"; Елизавета Гаранина - волонтер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Они поделились своим опытом и пожелали успеха будущим участникам программы.

Волонтерский корпус форума будет работать по двум основным направлениям: "Волонтеры организационного комитета" и "Волонтеры города-организатора". Все участники пройдут специальное обучение по 15 функциональным направлениям, включая работу с делегациями, медиасопровождение, транспортную логистику и обеспечение безопасности мероприятий.

"Сегодня мы делаем важный шаг в подготовке к масштабному международному событию - форуму "Россия - спортивная держава". Наш Центр станет площадкой, где будут формироваться команды волонтеров, готовых к работе на высоком уровне. Уверена, что совместными усилиями мы создадим дружелюбную и профессиональную среду, которая поможет участникам и гостям форума почувствовать дух Самары и гостеприимство России", - отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

В рамках празднования Дня молодежи для будущих волонтеров организовали специальные мастер-классы и встречи с опытными участниками крупных международных мероприятий. Мероприятие собрало представителей молодежных организаций, студентов и активных жителей региона.

Заявочная кампания волонтерской программы XIII Международного форума "Россия - спортивная держава" продлится до 15 сентября 2025 года. К участию приглашают граждан России и иностранных граждан, проживающих в РФ, в возрасте от 18 лет (от 16 лет для направления "Волонтеры города-организатора"). Регистрация доступна на платформе Добро.рф.

XIII Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Самаре в начале ноября 2025 года. Ожидается участие более чем 3 тыс. делегатов из 110 стран. Основными площадками станут стадион "Солидарность Самара Арена" и Дворец спорта им. Владимира Высоцкого. Оператор мероприятия - Фонд "Росконгресс".