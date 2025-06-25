В Чапаевске заканчивается строительство спортивной площадки с искусственной травой и хоккейными бортами

По госпрограмме "Спорт России" и в рамках подготовки Самарской области к проведению XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в регионе идет возведение новых спортивных сооружений.

В Чапаевске на финишную прямую вышло строительство универсальной спортивной площадки размером 56×28 метров с искусственной травой и хоккейными бортами возле школы № 10. Здесь полностью готово основание, установлены борта, смонтировано освещение.

Заместитель директора школы № 10 Наталья Гераева рассказала, что инициатива поступила от жителей микрорайона — школьников и их родителей, которые подготовили обращение на имя главы города. Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Чапаевска Оксана Жуканова подчеркивает, что район нуждался в появлении нового спортивного объекта, и он будет очень востребован.

Всего в 2025 г. в Самарской области появится около 100 новых спортивных сооружений. Развитие инфраструктуры улучшит условия для занятий физкультурой и спортом, что будет способствовать укреплению здоровья населения и решать задачи национальных проектов России.