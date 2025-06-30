В Новокуйбышевске пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту

С 1 по 4 июля пройдут Межрегиональные спортивные соревнования по пожарно-спасательному спорту.
Лучшие спортсмены с Приволжского федерального округа будут соревноваться в дисциплинах подъем по штурмовой лестнице; полоса препятствий; пожарная эстафета; боевое развертывание.
Соревнования будут проходить ежедневно с 9:00 до 16:00, стадион "Нефтяник" (пр. Победы, д. 1Б), вход свободный,
Торжественная церемония открытия состоится 1 июля в 16.00.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.