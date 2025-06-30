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Спорт

В Новокуйбышевске пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 4 июля пройдут Межрегиональные спортивные соревнования по пожарно-спасательному спорту.

Лучшие спортсмены с Приволжского федерального округа будут соревноваться в дисциплинах подъем по штурмовой лестнице; полоса препятствий; пожарная эстафета; боевое развертывание.

Соревнования будут проходить ежедневно с 9:00 до 16:00, стадион "Нефтяник" (пр. Победы, д. 1Б), вход свободный, 

Торжественная церемония открытия состоится 1 июля в 16.00.

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