В "Заварке" пройдет встреча с основателем фестиваля "Арткино"

В субботу, 22 июня, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (12+) с кинорежиссером, актером, педагогом, создателем первого цифрового кинотеатра в России Сергеем Тютиным (Москва).
Мероприятие организовано в рамках цикла творческих встреч "Эхо кинофестивалей". Проект реализуется по инициативе и при поддержке Натальи Фазлыевой — продюсера, генерального директора онлайн издания Cinemaplex, руководителя отдела кинопроката АВКʼPRO, члена Ассоциации владельцев кинотеатров.
Для того чтобы посетители получили возможность узнать о кинофестивальном движении России, команда музея приглашает программных директоров, продюсеров и организаторов важнейших кинофорумов страны.
Сергей Тютин — президент и основатель Всероссийского фестиваля "Арткино". "Арткино" — один из самых крупных в России национальных фестивалей короткого метра. Он учрежден в 2008 году. Ежегодно для участия в конкурсе подается более 700 фильмов (игровых, документальных, анимационных и экспериментальных) длительностью до 30 минут, из которых в конкурсную программу попадают около 70 кинокартин, что позволяет выявить новых молодых талантливых российских кинематографистов.
Уникальность фестиваля заключается и в том, что он продолжается почти год и проводится в два этапа (тура): восемь дней в Москве, а затем конкурсные фильмы (11 полнометражных программ) отправляются в прокатный тур по городам России, где в кинотеатрах происходит голосование для определения "лучшего короткометражного фильма года с точки зрения зрителей".
На творческой встрече Сергей Тютин подробно расскажет об истории кинофестиваля, его особенностях и специфике. Встреча пройдет в формате беседы, в ходе которой гости смогут задать эксперту вопросы, и будет дополнена элементами мастер-класса — "Как снять дебютный фильм". Также посетителей ждет показ программы победителей "Арткино" прошлого года.
Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3hFd.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?