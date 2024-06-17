В "Заварке" пройдет встреча с основателем фестиваля "Арткино"

В субботу, 22 июня, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (12+) с кинорежиссером, актером, педагогом, создателем первого цифрового кинотеатра в России Сергеем Тютиным (Москва).

Мероприятие организовано в рамках цикла творческих встреч "Эхо кинофестивалей". Проект реализуется по инициативе и при поддержке Натальи Фазлыевой — продюсера, генерального директора онлайн издания Cinemaplex, руководителя отдела кинопроката АВКʼPRO, члена Ассоциации владельцев кинотеатров.

Для того чтобы посетители получили возможность узнать о кинофестивальном движении России, команда музея приглашает программных директоров, продюсеров и организаторов важнейших кинофорумов страны.

Сергей Тютин — президент и основатель Всероссийского фестиваля "Арткино". "Арткино" — один из самых крупных в России национальных фестивалей короткого метра. Он учрежден в 2008 году. Ежегодно для участия в конкурсе подается более 700 фильмов (игровых, документальных, анимационных и экспериментальных) длительностью до 30 минут, из которых в конкурсную программу попадают около 70 кинокартин, что позволяет выявить новых молодых талантливых российских кинематографистов.

Уникальность фестиваля заключается и в том, что он продолжается почти год и проводится в два этапа (тура): восемь дней в Москве, а затем конкурсные фильмы (11 полнометражных программ) отправляются в прокатный тур по городам России, где в кинотеатрах происходит голосование для определения "лучшего короткометражного фильма года с точки зрения зрителей".

На творческой встрече Сергей Тютин подробно расскажет об истории кинофестиваля, его особенностях и специфике. Встреча пройдет в формате беседы, в ходе которой гости смогут задать эксперту вопросы, и будет дополнена элементами мастер-класса — "Как снять дебютный фильм". Также посетителей ждет показ программы победителей "Арткино" прошлого года.

Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3hFd.