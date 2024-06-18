Сбер поможет ветеранам СВО и членам их семей в обучении по ИТ-специальностям

Соглашение об этом заключили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Стороны договорились о долгосрочных партнёрских отношениях по реализации социально значимых проектов по созданию условий для трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, их социальной и профессиональной адаптации, обучению, переобучению и профессиональному развитию.
Сбер и фонд "Защитники Отечества" будут вместе разрабатывать и реализовывать образовательные программы по развитию цифровых навыков, повышению финансовой грамотности, информационной безопасности и другим направлениям. В результате образование для ветеранов специальной военной операции и членов их семей станет более доступным, в том числе благодаря передовым технологиям и сервисам на основе искусственного интеллекта.
Более 70 участников уже начали онлайн-обучение в рамках курса "Школы 21". Это программа, которая займёт четыре месяца, сочетает методологию школы — практикоориентированность и метод "Равный — равному" — с возможностью учиться дистанционно.
Также участники смогут поступить на основное очное обучение в "Школу 21", где они изучат множество различных направлений: структурное программирование, алгоритмы, базы данных, прикладное программирование, мобильную разработку, Frontend, Backend, GameDev и другие. Таким образом, "Школа 21" поможет получить востребованную ИТ-профессию, поддержку сообщества, а также начать работу по выбранной специальности. Тем, кто для обучения переедет в другой город, Сбер компенсирует затраты на проживание и будет выплачивать стипендию в течение года — до выхода на стажировку.
"Для нас большая честь работать с фондом ʺЗащитники Отечестваʺ, потому что он делает огромную и критически важную работу для нашей страны. Для ребят, которые прошли службу в армии или специальную военную операцию, формат подготовки в ʺШколе 21ʺ создан идеально. В ней самым главным фактором для обучения является мотивация. Школа построена таким образом, что нет необходимости в каком-то специальном начальном уровне знаний. Задания идут по нарастающей, обучение проходит в обстановке, когда все друг друга поддерживают, понимают, делятся опытом. В школе идёт обучение по 14 инженерным специальностям. Они позволяют работать удалённо, в офисе или открыть собственное дело. Учащиеся получают возможность в относительно короткий период времени получить новую квалификацию. Мы приглашаем ребят не только к онлайн-обучению, но и к очному. И будем их поддерживать. Сбер будет выплачивать стипендии в течение первого года обучения в школе до того момента, как они выйдут на практику и начнут зарабатывать деньги. Поэтому я обращаюсь к ребятам, которые отслужили. Если у вас есть желание получить новую специальность, но уже в сфере технологий, — мы сделаем всё, чтобы вам помочь", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
"Главная цель фонда "Защитники Отечества" — полное возвращение ветеранов СВО к мирной жизни. Для этого важна комплексная социализация, и одним из основных ее аспектов является получение современного образования и достойной интересной профессии. Поэтому для нас особенно ценно, что такой крупный партнер, как Сбербанк, понимает важность этой работы и будет участвовать в обучении и трудоустройстве ветеранов СВО и членов их семей", — прокомментировала председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.