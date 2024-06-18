Сбер поможет ветеранам СВО и членам их семей в обучении по ИТ-специальностям

Соглашение об этом заключили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Стороны договорились о долгосрочных партнёрских отношениях по реализации социально значимых проектов по созданию условий для трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, их социальной и профессиональной адаптации, обучению, переобучению и профессиональному развитию.

Сбер и фонд "Защитники Отечества" будут вместе разрабатывать и реализовывать образовательные программы по развитию цифровых навыков, повышению финансовой грамотности, информационной безопасности и другим направлениям. В результате образование для ветеранов специальной военной операции и членов их семей станет более доступным, в том числе благодаря передовым технологиям и сервисам на основе искусственного интеллекта.

Более 70 участников уже начали онлайн-обучение в рамках курса "Школы 21". Это программа, которая займёт четыре месяца, сочетает методологию школы — практикоориентированность и метод "Равный — равному" — с возможностью учиться дистанционно.

Также участники смогут поступить на основное очное обучение в "Школу 21", где они изучат множество различных направлений: структурное программирование, алгоритмы, базы данных, прикладное программирование, мобильную разработку, Frontend, Backend, GameDev и другие. Таким образом, "Школа 21" поможет получить востребованную ИТ-профессию, поддержку сообщества, а также начать работу по выбранной специальности. Тем, кто для обучения переедет в другой город, Сбер компенсирует затраты на проживание и будет выплачивать стипендию в течение года — до выхода на стажировку.

"Для нас большая честь работать с фондом ʺЗащитники Отечестваʺ, потому что он делает огромную и критически важную работу для нашей страны. Для ребят, которые прошли службу в армии или специальную военную операцию, формат подготовки в ʺШколе 21ʺ создан идеально. В ней самым главным фактором для обучения является мотивация. Школа построена таким образом, что нет необходимости в каком-то специальном начальном уровне знаний. Задания идут по нарастающей, обучение проходит в обстановке, когда все друг друга поддерживают, понимают, делятся опытом. В школе идёт обучение по 14 инженерным специальностям. Они позволяют работать удалённо, в офисе или открыть собственное дело. Учащиеся получают возможность в относительно короткий период времени получить новую квалификацию. Мы приглашаем ребят не только к онлайн-обучению, но и к очному. И будем их поддерживать. Сбер будет выплачивать стипендии в течение первого года обучения в школе до того момента, как они выйдут на практику и начнут зарабатывать деньги. Поэтому я обращаюсь к ребятам, которые отслужили. Если у вас есть желание получить новую специальность, но уже в сфере технологий, — мы сделаем всё, чтобы вам помочь", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Главная цель фонда "Защитники Отечества" — полное возвращение ветеранов СВО к мирной жизни. Для этого важна комплексная социализация, и одним из основных ее аспектов является получение современного образования и достойной интересной профессии. Поэтому для нас особенно ценно, что такой крупный партнер, как Сбербанк, понимает важность этой работы и будет участвовать в обучении и трудоустройстве ветеранов СВО и членов их семей", — прокомментировала председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.