Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова отказались от участия в Олимпийских играх

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова прошли отбор, но отказались от участия в Олимпийских играх, сообщает Федерация тенниса России. Однако за победу на международных соревнованиях поборется еще одна наша землячка — тольяттинка Диана Шнайдер.

"На Играх выступят те, кто действительно этого хочет и отлично готов. К тому же сможем обкатать молодежь. Все попали на Олимпиаду по своим силам, а не за прошлые заслуги", — сказал глава федерации Шамиль Тарпищев.