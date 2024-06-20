Два самарских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

В Самаре пляжи на первой (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) и второй (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП") очереди набережной не прошли проверку Роспотребнадзора по санитарным нормам, сообщает пресс-служба ведомства.

"За период с 11 по 18 июня выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям", — уточнили в Управлении.

По результатам проверки органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляжи Самары, даны рекомендации о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено"). Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.

Всего на территории Самарской области предварительно планируется подготовка к эксплуатации 35 пляжей на территории: Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. На 18 июня организованы 11 пляжей:

городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1);

городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2);

пляж "Озеро Орлово" Новокуйбышевск;

пляж Шелехметское лесничество, 68 квартал правый берег р. Волга;

городской пляж 1 очереди набережной г. Самара;

городской пляж 2 очереди набережной г. Самара;

городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна);

пляж в районе Фестивальной поляны (с. Мастрюково Волжский район);

пляж ДОЦ "Юность" Самарская область Шигонский район, с. п. Муранка;

пляж озеро Барское Волжский район п. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин");

пляж ГБОУДОДДОП Ц "Жигули" с. Зольное, г. Жигулевск.

Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.

Ввиду длительного удержания показателя уровня воды на отметке выше 29 метров, произошло смещение графика подготовки пляжей Самары к открытию. В настоящее время завершается подготовка пляжей, ориентировочно пляжи будут готовы к эксплуатации к 21 июня. К этому времени вода прогреется до комфортных 18- 20 градусов.