Два самарских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

В Самаре пляжи на первой (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) и второй (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП") очереди набережной не прошли проверку Роспотребнадзора по санитарным нормам, сообщает пресс-служба ведомства.
"За период с 11 по 18 июня выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям", — уточнили в Управлении.
По результатам проверки органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляжи Самары, даны рекомендации о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено"). Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.
Всего на территории Самарской области предварительно планируется подготовка к эксплуатации 35 пляжей на территории: Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. На 18 июня организованы 11 пляжей:
- городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1);
- городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2);
- пляж "Озеро Орлово" Новокуйбышевск;
- пляж Шелехметское лесничество, 68 квартал правый берег р. Волга;
- городской пляж 1 очереди набережной г. Самара;
- городской пляж 2 очереди набережной г. Самара;
- городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна);
- пляж в районе Фестивальной поляны (с. Мастрюково Волжский район);
- пляж ДОЦ "Юность" Самарская область Шигонский район, с. п. Муранка;
- пляж озеро Барское Волжский район п. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин");
- пляж ГБОУДОДДОП Ц "Жигули" с. Зольное, г. Жигулевск.
Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.
Ввиду длительного удержания показателя уровня воды на отметке выше 29 метров, произошло смещение графика подготовки пляжей Самары к открытию. В настоящее время завершается подготовка пляжей, ориентировочно пляжи будут готовы к эксплуатации к 21 июня. К этому времени вода прогреется до комфортных 18- 20 градусов.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?