Руководители "Т Плюс" оценили дипломные проекты выпускников СамГТУ

Представители руководства Самарского филиала "Т Плюс" приняли участие в защите дипломных проектов выпускников-энергетиков Самарского Государственного технического университета (СамГТУ). В состав экзаменационной комиссии вошли главный инженер филиала Андрей Филиппов и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
В текущем году свои дипломные проекты защищают 20 бакалавров и 8 магистров кафедры "Тепловые электрические станции". В первый день защит студенты представили проекты по реконструкции и модернизации региональных энергообъектов (например, Самарской ГРЭС и Самарской ТЭЦ), а также повышению эффективности работы типовых станций с помощью газотурбинных технологий.
"Защита дипломных проектов — хорошая возможность оценить общий уровень подготовки выпускников профильного факультета. Мы, со своей стороны, всегда заинтересованы в привлечении талантливых ребят, предоставляя им возможность к полученным теоретическим знаниям добавить практический опыт работы на действующем энергообъекте", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Напомним, что энергетики совместно с СамГТУ реализуют целый ряд профориентационных проектов ("Школа молодого энергетика", "Энергия будущего", "Тест-драйв" и другие), а в феврале 2024 года самарский Политех вошел в Ассоциацию опорных вузов "Т Плюс", которая призвана повысить привлекательность профессии теплоэнергетика и обеспечить стратегически важную отрасль квалифицированными кадрами.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.