Прокуратура через суд обязала мэрию Тольятти обеспечить местами в школах и детсадах жителей Федоровки

Самарский областной суд удовлетворил иск прокуратуры Тольятти, в котором та просила признать незаконным бездействие администрации города, приведшее к нехватке мест в школе, а также отсутствия детсада в микрорайоне Федоровка. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Здание школы в Федоровке закрыто в связи с признанием его аварийным с 4 декабря 2019 г., а детского сада просто нет. При этом ухудшение состояния здания школы установлено еще в 2014 году. Сейчас организована доставка учащихся в иные образовательные учреждения Комсомольского района.
Решением Центрального районного суда Тольятти от 19 февраля 2024 г. в удовлетворении административного иска прокуратуры было отказано.
Судебная коллегия по административным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционное представление, изучив материалы дела, не согласилась с выводами суда первой инстанции и приняла новый судебный акт, которым исковое заявление удовлетворила.
Суд признал незаконным бездействие администрации Тольятти и возложил на нее обязанность обеспечить в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу создание в образовательных организациях количества мест, соответствующего нормам, путем строительства, выкупа, реконструкции образовательных учреждений либо иными способами.
Напомним, проект реконструкции здания школы в Федоровке был разработан в 2016 г. и предполагал, что в нем разместятся начальная школа и детсад. Однако, как сообщалось, инициативная группа местных жителей выступила против его реализации, заявив о необходимости полноценной школы.
В феврале 2021 г. на то время мэр Тольятти Сергей Анташев пояснял, что было принято решение о сносе старого здания школы и строительстве в Федоровке образовательного центра - школы-девятилетки и детского сада.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.