Прокуратура через суд обязала мэрию Тольятти обеспечить местами в школах и детсадах жителей Федоровки

Самарский областной суд удовлетворил иск прокуратуры Тольятти, в котором та просила признать незаконным бездействие администрации города, приведшее к нехватке мест в школе, а также отсутствия детсада в микрорайоне Федоровка. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Здание школы в Федоровке закрыто в связи с признанием его аварийным с 4 декабря 2019 г., а детского сада просто нет. При этом ухудшение состояния здания школы установлено еще в 2014 году. Сейчас организована доставка учащихся в иные образовательные учреждения Комсомольского района.

Решением Центрального районного суда Тольятти от 19 февраля 2024 г. в удовлетворении административного иска прокуратуры было отказано.

Судебная коллегия по административным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционное представление, изучив материалы дела, не согласилась с выводами суда первой инстанции и приняла новый судебный акт, которым исковое заявление удовлетворила.

Суд признал незаконным бездействие администрации Тольятти и возложил на нее обязанность обеспечить в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу создание в образовательных организациях количества мест, соответствующего нормам, путем строительства, выкупа, реконструкции образовательных учреждений либо иными способами.

Напомним, проект реконструкции здания школы в Федоровке был разработан в 2016 г. и предполагал, что в нем разместятся начальная школа и детсад. Однако, как сообщалось, инициативная группа местных жителей выступила против его реализации, заявив о необходимости полноценной школы.

В феврале 2021 г. на то время мэр Тольятти Сергей Анташев пояснял, что было принято решение о сносе старого здания школы и строительстве в Федоровке образовательного центра - школы-девятилетки и детского сада.