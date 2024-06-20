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Прокуратура через суд обязала мэрию Тольятти обеспечить местами в школах и детсадах жителей Федоровки Руководители "Т Плюс" оценили дипломные проекты выпускников СамГТУ Три самарских вуза вошли в сотню лучших в России Разработка студента ТГУ снизит процент брака при создании металлических изделий Самарский детсад проверят из-за сообщения о грубом обращении с детьми

Образование Общество

Прокуратура через суд обязала мэрию Тольятти обеспечить местами в школах и детсадах жителей Федоровки

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд удовлетворил иск прокуратуры Тольятти, в котором та просила признать незаконным бездействие администрации города, приведшее к нехватке мест в школе, а также отсутствия детсада в микрорайоне Федоровка. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Здание школы в Федоровке закрыто в связи с признанием его аварийным с 4 декабря 2019 г., а детского сада просто нет. При этом ухудшение состояния здания школы установлено еще в 2014 году. Сейчас организована доставка учащихся в иные образовательные учреждения Комсомольского района.

Решением Центрального районного суда Тольятти от 19 февраля 2024 г. в удовлетворении административного иска прокуратуры было отказано.

Судебная коллегия по административным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционное представление, изучив материалы дела, не согласилась с выводами суда первой инстанции и приняла новый судебный акт, которым исковое заявление удовлетворила.

Суд признал незаконным бездействие администрации Тольятти и возложил на нее обязанность обеспечить в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу создание в образовательных организациях количества мест, соответствующего нормам, путем строительства, выкупа, реконструкции образовательных учреждений либо иными способами.

Напомним, проект реконструкции здания школы в Федоровке был разработан в 2016 г. и предполагал, что в нем разместятся начальная школа и детсад. Однако, как сообщалось, инициативная группа местных жителей выступила против его реализации, заявив о необходимости полноценной школы.

В феврале 2021 г. на то время мэр Тольятти Сергей Анташев пояснял, что было принято решение о сносе старого здания школы и строительстве в Федоровке образовательного центра - школы-девятилетки и детского сада.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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