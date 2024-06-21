Приоритетный прием детей медиков в детсады предложили сделать бессрочным

В Самарскую губернскую думу поступило предложение о продлении срока действия права на первоочередной прием в государственные дошкольные учреждения детей медицинских работников. С такой инициативой выступил думский комитет по образованию и науке.

Закон о приоритетном праве зачисления в детские сады детей работников государственных и федеральных медицинских организаций действует на территории области с 2020 года. За это время льготой успели воспользоваться порядка 2 тыс. семей.

В случае принятия законопроекта право на первоочередной прием ребенка в дошкольное учреждение закрепится за родителями-медиками бессрочно.