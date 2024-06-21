"Мега-Лада" одержала вторую победу в командном чемпионате России

В четверг, 20 июня, на СТК имени Анатолия Степанова в рамках командного чемпионата России прошла встреча тольяттинской "Мега-Лады" и "Турбины" из Балаково. Для обоих клубов эта гонка была уже второй, на старте сезона команды одержали домашние победы над "Востоком".

Но после гонки в чемпионате появился единоличный лидер, уверенную победу на своей дорожке одержали тольяттинцы. Уверенно с поддержкой тольяттинских болельщиков "Мега-Лада" набирала очки заезд за заездом. При этом в этой встрече обошлось без падений и травм, соперники показали напряженную, но корректную борьбу.

Итоговый счет 56:34, победа хозяев трека.

Самым результативным у победителей стал Роман Лахбаум, в командную копилку он привез 16.5 очков, Евгений Сайдуллин — 14,5. Виктор Кулаков — 13, Арсений Зубков — 7, Семен Грехов — 5.

Поздравляем "Мега-Ладу" с победой, "Турбину" благодарим за красивую борьбу!

А 11 июля "Мкга-Лада" будет гостить на Дальнем Востоке.