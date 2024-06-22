В Самаре снесут детский сад

Здание детского сада № 306 на улице Нагорной, 203а в Самаре пустят под снос. Проведут работы в рамках комплексного развития территории (КРТ) около парка им. 50-летия Октября (Металлургов). Это отражено в проекте планировки площадки.
Под КРТ попали два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.
Инвестором выступает ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка. Мэрия заключила договор с компанией. Согласно условиям соглашения, застройщик должен расселить и снести старые двухэтажки на площадке. Взамен он получит возможность возвести там новые дома.
В список объектов, попавших под снос, также включены:
- здание клуба на улице Советской, 89б;
- детский сад № 306 на улице Нагорной, 203а;
- мастерские и гаражи, находящиеся за детсадом.
Снос детского сада застройщик сможет провести только после постройки нового в зоне КРТ и переезда учреждения в него. Компания планирует обустроить детсад на первом этаже одной из высоток во время реализации первой очереди строительства. Дошкольное учреждение передадут в муниципальную собственность.
На месте здания детского сада, судя по проекту планировки территории, построят новую школу. Проект и площадку подготовит инвестор, а вот возводить образовательное учреждение будет уже муниципалитет.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.