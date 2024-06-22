В Самаре снесут детский сад

Здание детского сада № 306 на улице Нагорной, 203а в Самаре пустят под снос. Проведут работы в рамках комплексного развития территории (КРТ) около парка им. 50-летия Октября (Металлургов). Это отражено в проекте планировки площадки.

Трущобы с детсадом — под снос: на Металлурге построят новый микрорайон с высотками Мэрия Самары предприняла вторую попытку раздачи земли со старыми домами застройщикам для комплексного развития территорий (КРТ). Пока идут суды с бизнесменами прошлой волны, победители новых аукционов приступили к подготовке проектов. Волга Ньюс запускает серию статей о том, какие кварталы ждет преображение, и что там появится. Начнем с территории в районе парка Металлургов. На месте полуразрушенных двухэтажек собираются построить целый микрорайон. Однако есть несколько подводных камней.

Под КРТ попали два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

Инвестором выступает ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка. Мэрия заключила договор с компанией. Согласно условиям соглашения, застройщик должен расселить и снести старые двухэтажки на площадке. Взамен он получит возможность возвести там новые дома.

В список объектов, попавших под снос, также включены:

здание клуба на улице Советской, 89б;

детский сад № 306 на улице Нагорной, 203а;

мастерские и гаражи, находящиеся за детсадом.

Снос детского сада застройщик сможет провести только после постройки нового в зоне КРТ и переезда учреждения в него. Компания планирует обустроить детсад на первом этаже одной из высоток во время реализации первой очереди строительства. Дошкольное учреждение передадут в муниципальную собственность.

На месте здания детского сада, судя по проекту планировки территории, построят новую школу. Проект и площадку подготовит инвестор, а вот возводить образовательное учреждение будет уже муниципалитет.