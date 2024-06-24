Главу Новосемейкино ждет служебная проверка

У населения Новосемейкино накопилось много претензий к главе поселка. О них местная жительница и Екатерина Симонян вместе с представителем "Народного фронта" Екатериной Гудзима рассказали на приеме граждан у врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
"Это и строительство полигона нефтешлама, и опасная для жителей деятельность стрельбища, и вопросы к работе управляющих, строительных компаний. Люди уверены: местная администрация сознательно затягивает решение важнейших вопросов. По результатам обращения поручил Александру Борисовичу Фетисову в трехдневный срок провести служебную проверку деятельности главы Новосемейкино. Если факты подтвердятся, будем искать на эту должность более ответственного человека", — написал в своем телеграм-канале врио губернатора.
Новосемейкино находится рядом с Самарой, в районе северного выезда из города. Сейчас пост главы поселка занимает Владимир Лопатин.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.