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Власть и политика

Главу Новосемейкино ждет служебная проверка

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У населения Новосемейкино накопилось много претензий к главе поселка. О них местная жительница и Екатерина Симонян вместе с представителем "Народного фронта" Екатериной Гудзима рассказали на приеме граждан у врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Это и строительство полигона нефтешлама, и опасная для жителей деятельность стрельбища, и вопросы к работе управляющих, строительных компаний. Люди уверены: местная администрация сознательно затягивает решение важнейших вопросов. По результатам обращения поручил Александру Борисовичу Фетисову в трехдневный срок провести служебную проверку деятельности главы Новосемейкино. Если факты подтвердятся, будем искать на эту должность более ответственного человека", — написал в своем телеграм-канале врио губернатора.

Новосемейкино находится рядом с Самарой, в районе северного выезда из города. Сейчас пост главы поселка занимает Владимир Лопатин.

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