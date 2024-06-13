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Происшествия

Суд приостановил деятельность стрельбища в пос. Новосемейкино

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары по иску прокуратуры приостановил деятельность открытого стрельбища в пос. Новосемейкино Красноярского района. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, полигон, на котором проводили учебные групповые и индивидуальные стрельбы, находился недалеко от жилых домов. Люди жаловались, что галереи стрельбища направлены на поселок и порой пули долетали до зданий, заборов и автомобилей.

После проверки прокуратура Красноярского района посчитала, что акт ввода в эксплуатацию объекта не соответствует требованиям законодательства, и поэтому полигон создает опасность для жителей, и направила иск в районный суд о приостановлении деятельности полигона до устранения нарушений.

При этом генеральный директор МССК "Вымпел" Тимур Соловьев выдвинул альтернативную точку зрения.

"Наш объект введен в эксплуатацию, имеется заключение государственной экспертизы о соответствии стрелкового объекта всем требованиям безопасности, ГОСТам, стандартам и приказам, — перечисляет генеральный директор МССК. — Стрелковый комплекс начали строить в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства, в эксплуатацию ввели в январе 2018 года. ГЧП подразумевает, что на территории все соответствует стандартам и нормам, иначе мы его просто не сдали бы".

Тимур Соловьев убежден: прилеты пуль странные, и каждый случай, пристально и детально разобранный, доказывает, что деятельность полигона не имеет к этому отношения.

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