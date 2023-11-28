Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Генеральный директор многофункционального спортивно-стрелкового комплекса (МССК) "Вымпел" Тимур Соловьев прокомментировал резонансный случай с "пулей" в окне детской комнаты, прилетевшей в один из домов ЖК "Звездный" в пос. Новосемейкино Красноярского района.

Напомним, жители ЖК "Звездный", расположенного в поселке Новосемейкино, не первый год жалуются на шальные пули, которые прилетают на территорию поселка и попадают в заборы и машины. Но случай, произошедший на прошлой неделе, когда очередная пуля попала в окно детской комнаты, стал резонансным, и к проблеме подключились общественники, представители ОНФ.

Своей точкой зрения на ситуацию поделился генеральный директор МССК "Вымпел" Тимур Соловьев. По его мнению, версия, что пули прилетают якобы с территории спортивно-стрелкового комплекса, может оказаться ложной.

"Наш объект введен в эксплуатацию, имеется заключение государственной экспертизы о соответствии стрелкового объекта всем требованиям безопасности, ГОСТам, стандартам и приказам, — перечисляет генеральный директор МССК. — Стрелковый комплекс начали строить в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства, в эксплуатацию ввели в январе 2018 года. ГЧП подразумевает, что на территории все соответствует стандартам и нормам, иначе мы бы его просто не сдали".

ЖК "Звездный" на момент возведения МССК уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше.

"Я не знаю ни одного официально зарегистрированного случая, жалобы или обращения в полицию, чтобы пуля прилетала на территорию ЖК до сентября 2022 года. Вся история с пулями началась осенью 2022 года. На тот момент мы функционировали уже пять лет, никаких жалоб не было, — продолжает Тимур Соловьев. — Допускаю, что мы для строящегося ЖК — как кость в горле со своими стрельбами. Однако, если вы откроете карты, то увидите, что направление стрельбы, так называемая директриса, ориентирована в самый край поселка. Согласно карте границ населенного пункта, минимальное расстояние от границ населенного пункта до огневой позиции стрельбища — 2,5 километра. Кроме того, между поселком и стрельбищем находится территория охотхозяйства Висловское, и в лесу выявлены несколько мест нелегальной стрельбы из нарезного оружия, о чем сообщено правоохранителям".

Он убежден: прилеты пуль странные, и каждый случай, пристально и детально разобранный, доказывает, что деятельность полигона не имеет к этому отношения.

"Касательно окна в детской комнате: позвоните в Красноярский отдел полиции и любой участковый скажет, что гражданка услышала звон разбитого стекла в 23:00. В это время априори никаких стрельб не проводится, тем более, автоматическим огнем. При этом дырка от пули в стеклопакете не соответствует характерному следу пулевого отверстия, сама пуля не найдена. Скептики могут открыть интернет, вбить в поисковую строку "отверстие от пули в стекле" и сравнить с дырой на этом окне. Совершенно разные повреждения. Более того, проводился ряд исследований, связанных с пробитием пулей стекла и других предметов. Как думаете, может пуля отрикошетить под углом в 90 градусов? Не может".

В своих рассуждениях Тимур Соловьев основывается на математических доводах и законах физики, которым сложно противопоставить иное.

"У меня есть заключение ульяновского патронного завода о том, что пуля калибра 5.45 на расстоянии 2 км 100 метров имеет энергию в 38 Джоулей, а на расстоянии 2,3 км — 35 Джоулей. Что такое 35 Джоулей для предмета весом 3,4 грамма? Возьмите авторучку, киньте ее в картон и получите такую энергию. Имеется также пояснение начальника лаборатории Ульяновского патронного завода, производящего эти патроны: данный боеприпас на таком расстоянии, во-первых, не летит, а падает с абсолютным снижением на 1800 метров; во-вторых, на таком расстоянии пуля не в состоянии что-то пробить или повредить. Граждане, которые обсуждают ситуацию в Новосемейкино, берут технические характеристики автомата Калашникова и говорят, что пуля летит на 3 км. Ну, наверное, при идеальных условиях это так, но у нас таковых не существует: есть давление воздуха, деривация пули и другие законы физики, которые мешают снаряду лететь на такие расстояния. Пуля 5,45 на 800 метрах может пробить солдатскую каску, которая, как известно, выполнена из не очень плотного и толстого металла. Убойное действие пули — 1350 метров. Но "убойное" не означает, что вас убьет, а лишь то, то может нанести повреждение биологическому объекту. А там еще километр. Следующее: абсолютное снижение пули — 21 метр на такие дистанции. Наш МССК расположен на высоте 59 метров, плюс пулеприемный вал — еще 15 метров, высота 4-этажного дома. Итого — около 75 метров. Возьмите абсолютное снижение пули — это над "Звездным" она еще на 50 метров выше должна была бы лететь".

Гендиректор МССК "Вымпел" также подвергает сомнению версию, что любая из пуль полигона могла попасть в машину или забор.

"Первое заявление поступило в ноябре от гражданки о том, что пробито крыло Audi. Расстояние от огневой позиции до машины, при этом, 2,6 км. Пулю сотрудники полиции нашли в метре от машины, оболочка ее не повреждена абсолютно, это заключение экспертизы. Для понимания: у пули 5,45 носик полый, она тонкостенная. Это сделано, чтобы при попадании в объект пуля раскрывалась и шла дальше, как кумулятивный снаряд. Как она там оказалась, никто не знает. Также, вход пули по фото — снизу вверх, а не наоборот. Если пуля отрикошетила, она должна была смяться и войти в крыло машины. Но и это не все. Понятно, что, если пуля пробила крыло, дыра должна быть или равна диаметру пули, либо быть чуть больше. Я взял пулю того же калибра, подъехал к потерпевшим и попробовал вставить в отверстие: она туда даже целиком не поместилась, лишь носик слегка. Каким образом был поврежден автомобиль, если пуля туда не проникала?".

Открытыми для Тимура Соловьева и других очевидцев остаются вопросы, откуда все-таки летят снаряды и кому "дождь из пуль", периодически барабанящий по поселку, выгоден. Гендиректор спортивно-стрелкового комплекса убежден: искать владельцев пуль нужно в другом направлении. У представителей МССК "Вымпел" есть несколько версий на этот счет. Одна из них — земельный участок в 80 га, занимаемый стрелковым комплексом.

"Думаю, наш земельный участок кого-то интересует. Либо же это амбиции застройщиков. Неоднократно звучало, и есть тому подтверждение (документально зафиксированные телефонные разговоры и прочее), что наш полигон мешает, а слышимые периодически в ЖК выстрелы уменьшают стоимость квадратного метра жилья в поселке, ставят под вопрос престижность "Звездного". Поэтому с полигоном нужно бороться".

В настоящий момент составлено обращение к областным властям от МССК "Вымпел" и ряда военно-патриотических организаций региона (общественная региональная организация ветеранов боевых действий "Контингент", военно-патриотический клуб им. полковника Ларионова, военно-патриотический клуб "Кандагар" и т. д.), которые убеждены, что это провокация.

"Дело в том, что у меня заключены договоры о сотрудничестве с такими организациями как ДОСААФ, Волжское казачье войско, с патриотическими клубами о бесплатном предоставлении им площадки полигона для подготовки к участию в СВО. На территории полигона проходили подготовку мобилизованные 43-го полка, добровольцы отряда БАРС-15 "Ермак". Ни копейки с мобилизованных, и с тех ребят, кто готовится к спецоперации, я не возьму и брать никогда не буду. Но все, что сейчас происходит вокруг МССК, очень похоже на провокацию против подготовки граждан к СВО и защите Родины", — заключил Тимур Соловьев.

Тимур сам более 15 раз выезжал на передовую в зону СВО, безвозмездно сопровождая гуманитарные грузы и обучая личный состав подразделений. За эту опасную работу награжден медалями "участник СВО", "За мужество. СВО".