Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Генеральный директор многофункционального спортивно-стрелкового комплекса (МССК) "Вымпел" Тимур Соловьев прокомментировал резонансный случай с "пулей" в окне детской комнаты, прилетевшей в один из домов ЖК "Звездный" в пос. Новосемейкино Красноярского района.
Напомним, жители ЖК "Звездный", расположенного в поселке Новосемейкино, не первый год жалуются на шальные пули, которые прилетают на территорию поселка и попадают в заборы и машины. Но случай, произошедший на прошлой неделе, когда очередная пуля попала в окно детской комнаты, стал резонансным, и к проблеме подключились общественники, представители ОНФ.
Своей точкой зрения на ситуацию поделился генеральный директор МССК "Вымпел" Тимур Соловьев. По его мнению, версия, что пули прилетают якобы с территории спортивно-стрелкового комплекса, может оказаться ложной.
"Наш объект введен в эксплуатацию, имеется заключение государственной экспертизы о соответствии стрелкового объекта всем требованиям безопасности, ГОСТам, стандартам и приказам, — перечисляет генеральный директор МССК. — Стрелковый комплекс начали строить в 2017 году в рамках государственно-частного партнерства, в эксплуатацию ввели в январе 2018 года. ГЧП подразумевает, что на территории все соответствует стандартам и нормам, иначе мы бы его просто не сдали".
ЖК "Звездный" на момент возведения МССК уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше.
"Я не знаю ни одного официально зарегистрированного случая, жалобы или обращения в полицию, чтобы пуля прилетала на территорию ЖК до сентября 2022 года. Вся история с пулями началась осенью 2022 года. На тот момент мы функционировали уже пять лет, никаких жалоб не было, — продолжает Тимур Соловьев. — Допускаю, что мы для строящегося ЖК — как кость в горле со своими стрельбами. Однако, если вы откроете карты, то увидите, что направление стрельбы, так называемая директриса, ориентирована в самый край поселка. Согласно карте границ населенного пункта, минимальное расстояние от границ населенного пункта до огневой позиции стрельбища — 2,5 километра. Кроме того, между поселком и стрельбищем находится территория охотхозяйства Висловское, и в лесу выявлены несколько мест нелегальной стрельбы из нарезного оружия, о чем сообщено правоохранителям".
Он убежден: прилеты пуль странные, и каждый случай, пристально и детально разобранный, доказывает, что деятельность полигона не имеет к этому отношения.
"Касательно окна в детской комнате: позвоните в Красноярский отдел полиции и любой участковый скажет, что гражданка услышала звон разбитого стекла в 23:00. В это время априори никаких стрельб не проводится, тем более, автоматическим огнем. При этом дырка от пули в стеклопакете не соответствует характерному следу пулевого отверстия, сама пуля не найдена. Скептики могут открыть интернет, вбить в поисковую строку "отверстие от пули в стекле" и сравнить с дырой на этом окне. Совершенно разные повреждения. Более того, проводился ряд исследований, связанных с пробитием пулей стекла и других предметов. Как думаете, может пуля отрикошетить под углом в 90 градусов? Не может".
В своих рассуждениях Тимур Соловьев основывается на математических доводах и законах физики, которым сложно противопоставить иное.
"У меня есть заключение ульяновского патронного завода о том, что пуля калибра 5.45 на расстоянии 2 км 100 метров имеет энергию в 38 Джоулей, а на расстоянии 2,3 км — 35 Джоулей. Что такое 35 Джоулей для предмета весом 3,4 грамма? Возьмите авторучку, киньте ее в картон и получите такую энергию. Имеется также пояснение начальника лаборатории Ульяновского патронного завода, производящего эти патроны: данный боеприпас на таком расстоянии, во-первых, не летит, а падает с абсолютным снижением на 1800 метров; во-вторых, на таком расстоянии пуля не в состоянии что-то пробить или повредить. Граждане, которые обсуждают ситуацию в Новосемейкино, берут технические характеристики автомата Калашникова и говорят, что пуля летит на 3 км. Ну, наверное, при идеальных условиях это так, но у нас таковых не существует: есть давление воздуха, деривация пули и другие законы физики, которые мешают снаряду лететь на такие расстояния. Пуля 5,45 на 800 метрах может пробить солдатскую каску, которая, как известно, выполнена из не очень плотного и толстого металла. Убойное действие пули — 1350 метров. Но "убойное" не означает, что вас убьет, а лишь то, то может нанести повреждение биологическому объекту. А там еще километр. Следующее: абсолютное снижение пули — 21 метр на такие дистанции. Наш МССК расположен на высоте 59 метров, плюс пулеприемный вал — еще 15 метров, высота 4-этажного дома. Итого — около 75 метров. Возьмите абсолютное снижение пули — это над "Звездным" она еще на 50 метров выше должна была бы лететь".
Гендиректор МССК "Вымпел" также подвергает сомнению версию, что любая из пуль полигона могла попасть в машину или забор.
"Первое заявление поступило в ноябре от гражданки о том, что пробито крыло Audi. Расстояние от огневой позиции до машины, при этом, 2,6 км. Пулю сотрудники полиции нашли в метре от машины, оболочка ее не повреждена абсолютно, это заключение экспертизы. Для понимания: у пули 5,45 носик полый, она тонкостенная. Это сделано, чтобы при попадании в объект пуля раскрывалась и шла дальше, как кумулятивный снаряд. Как она там оказалась, никто не знает. Также, вход пули по фото — снизу вверх, а не наоборот. Если пуля отрикошетила, она должна была смяться и войти в крыло машины. Но и это не все. Понятно, что, если пуля пробила крыло, дыра должна быть или равна диаметру пули, либо быть чуть больше. Я взял пулю того же калибра, подъехал к потерпевшим и попробовал вставить в отверстие: она туда даже целиком не поместилась, лишь носик слегка. Каким образом был поврежден автомобиль, если пуля туда не проникала?".
Открытыми для Тимура Соловьева и других очевидцев остаются вопросы, откуда все-таки летят снаряды и кому "дождь из пуль", периодически барабанящий по поселку, выгоден. Гендиректор спортивно-стрелкового комплекса убежден: искать владельцев пуль нужно в другом направлении. У представителей МССК "Вымпел" есть несколько версий на этот счет. Одна из них — земельный участок в 80 га, занимаемый стрелковым комплексом.
"Думаю, наш земельный участок кого-то интересует. Либо же это амбиции застройщиков. Неоднократно звучало, и есть тому подтверждение (документально зафиксированные телефонные разговоры и прочее), что наш полигон мешает, а слышимые периодически в ЖК выстрелы уменьшают стоимость квадратного метра жилья в поселке, ставят под вопрос престижность "Звездного". Поэтому с полигоном нужно бороться".
В настоящий момент составлено обращение к областным властям от МССК "Вымпел" и ряда военно-патриотических организаций региона (общественная региональная организация ветеранов боевых действий "Контингент", военно-патриотический клуб им. полковника Ларионова, военно-патриотический клуб "Кандагар" и т. д.), которые убеждены, что это провокация.
"Дело в том, что у меня заключены договоры о сотрудничестве с такими организациями как ДОСААФ, Волжское казачье войско, с патриотическими клубами о бесплатном предоставлении им площадки полигона для подготовки к участию в СВО. На территории полигона проходили подготовку мобилизованные 43-го полка, добровольцы отряда БАРС-15 "Ермак". Ни копейки с мобилизованных, и с тех ребят, кто готовится к спецоперации, я не возьму и брать никогда не буду. Но все, что сейчас происходит вокруг МССК, очень похоже на провокацию против подготовки граждан к СВО и защите Родины", — заключил Тимур Соловьев.
Тимур сам более 15 раз выезжал на передовую в зону СВО, безвозмездно сопровождая гуманитарные грузы и обучая личный состав подразделений. За эту опасную работу награжден медалями "участник СВО", "За мужество. СВО".
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻