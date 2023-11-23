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Происшествия

"Боимся выйти на улицу": жители Новосемейкино второй год жалуются на обстрелы домов

НОВОСЕМЕЙКИНО. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители поселка Новосемейкино в Красноярском районе с 2021 года страдают от пуль, которые летят в жилые дома, бьют по заборам и личным автомобилям. В ноябре 2023 года очередная, попавшая на сей раз в окно детской, пуля вызвала общественный резонанс и вышла в публичную плоскость: к проблеме подключились представители ОНФ Самарской области.

"Я много раз начинала писать этот пост и стирала. Раз за разом я не могла подобрать слов, чтобы приличными фразами описать страх, ужас и отчаяние жителей жилого микрорайона Звездный пгт. Новосемейкино", — пишет в соцсети сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

По словам Гудзимы второй год подряд к жителям активно развивающегося и застраивающегося нового микрорайона прилетают пули.

"Зафиксировано более 13 прилетов. Попадание происходило в автомобили, крыши, заборы, а в воскресенье, 19 ноября, пуля пробила стеклопакет детской в одном из домов. Люди боятся выходить из домов и выпускать на улицу детей", — продолжает сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Местные жители рассказывают, то неоднократно направляли обращения в полицию районную прокуратуру, местную администрацию, но пока — безрезультатно.

"Сегодня мы боимся выходить на улицу, так как вновь слышны выстрелы, — рассказывает жительница микрорайона "Звездный" Екатерина Черкасова. — Накануне было вновь два прилета в окна к жителям нашего квартала. Сегодня автоматные очереди не утихают, к окну страшно подойти. Мы боимся выпустить детей на школьный автобус, так как неделей ранее уже был прилет в окно одного из домов рядом с остановкой для школьного автобуса".

Версий, откуда "прилетает", не так много. По предположениям местных, менее чем в двух километрах по прямой от микрорайона находится многоцелевой спортивно-стрелковый клуб "Вымпел" (ООО Центр специального назначения "Горный") откуда доносятся выстрелы и долетают пули.

"После первых попаданий в личное имущество граждан Управлением Росгвардии по Самарской области была проведена проверка ССК "Вымпел", и 09.11.2022 в адрес генерального директора ООО ЦСН "Горный" вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, в частности: отсутствие ограждений вокруг пулеприемных валов и контрольно-пропускного пункта", — говорит Екатерина Гудзима.

"За этот год было уже 15 прилетов -то в забор, то в машины. Теперь уже несколько случаев с разбитыми окнами. 19 ноября 2023 года пуля пробила окно в детскую комнату одного из наших соседей. Пишем в администрацию, но никакого внимания на нас не обращают, хотя и сами слышат звуки автоматных очередей. Нами было составлено шесть заявлений в органы МВД по поводу прилетов пуль. Было направлено от жителей коллективное обращение в прокуратуру района. Но пока ничего из этого не дало никаких результатов", - продолжает Екатерина Черкасова.

В свою очередь, Екатерина Гудзима сообщила, что Народному фронту Самарской области предстоит выяснить, были ли устранены нарушения и исполнено ли предписание ССК "Вымпел", а также разобраться, кто своим бездействием подвергает угрозе жизни жителей.

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