В Самарской области остановили работу стрельбища рядом жилым массивом

В Красноярском районе Самарской области приостановили работу стрелкового полигона из-за опасности для местных жителей. Об этом сообщает региональное УФССП.
Полигон, на котором проводили учебные групповые и индивидуальные стрельбы, находился недалеко от жилых домов. Люди жаловались, что из-за того, что галереи стрельбища направлены на поселок, порой пули долетали до зданий, заборов и автомобилей в жилом массиве.
Суд согласился с тем, что проведение стрельб на полигоне нужно запретить. После этого приставы опечатали КПП и административные постройки на территории организации.
Напомним также, в комментарии "Волга Ньюс" генеральный директор МССК "Вымпел" Тимур Соловьев выдвинул альтернативную точку зрения, в которой обосновал, почему пули, найденные на территории поселка, "прилетели" не с полигона. Также он поделился соображениями, кому может оказаться на руку история, где главный виновник - сам спортивно-стрелковый клуб.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.