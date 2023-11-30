В Самарской области остановили работу стрельбища рядом жилым массивом

В Красноярском районе Самарской области приостановили работу стрелкового полигона из-за опасности для местных жителей. Об этом сообщает региональное УФССП.

Полигон, на котором проводили учебные групповые и индивидуальные стрельбы, находился недалеко от жилых домов. Люди жаловались, что из-за того, что галереи стрельбища направлены на поселок, порой пули долетали до зданий, заборов и автомобилей в жилом массиве.

Суд согласился с тем, что проведение стрельб на полигоне нужно запретить. После этого приставы опечатали КПП и административные постройки на территории организации.

Напомним также, в комментарии "Волга Ньюс" генеральный директор МССК "Вымпел" Тимур Соловьев выдвинул альтернативную точку зрения, в которой обосновал, почему пули, найденные на территории поселка, "прилетели" не с полигона. Также он поделился соображениями, кому может оказаться на руку история, где главный виновник - сам спортивно-стрелковый клуб.