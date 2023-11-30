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Происшествия

В Самарской области остановили работу стрельбища рядом жилым массивом

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области приостановили работу стрелкового полигона из-за опасности для местных жителей. Об этом сообщает региональное УФССП.

Фото: УФССП СО

Полигон, на котором проводили учебные групповые и индивидуальные стрельбы, находился недалеко от жилых домов. Люди жаловались, что из-за того, что галереи стрельбища направлены на поселок, порой пули долетали до зданий, заборов и автомобилей в жилом массиве.

Суд согласился с тем, что проведение стрельб на полигоне нужно запретить. После этого приставы опечатали КПП и административные постройки на территории организации.

Напомним также, в комментарии "Волга Ньюс" генеральный директор МССК "Вымпел" Тимур Соловьев выдвинул альтернативную точку зрения, в которой обосновал, почему пули, найденные на территории поселка, "прилетели" не с полигона. Также он поделился соображениями, кому может оказаться на руку история, где главный виновник - сам спортивно-стрелковый клуб.

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